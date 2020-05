Luca Onestini, voce grossa con gli haters: “Rompic…” Critiche e replica

Luca Onestini fa la voce grossa con gli haters: “Rompic…i” Critiche e replica

Luca Onestini è sempre in attesa della sua Ivana Mrazova, che al momento è in Repubblica Ceca dalla famiglia (e bloccata a causa dell’emergenza sanitaria che non le permette di rientrare in Italia). Da quando è iniziata la fase 2, l’ex tronista di Uomini e Donne, oggi brillante conduttore radiofonico, ha ricominciato ad allenarsi anche all’aperto, concedendosi qualche corsetta. E nel farlo ha indossato la mascherina. Una scelta che ha scatenato, inverosimilmente, qualche haters che ha criticato il bolognese, il quale non ha mancato di mostrare il suo disappunto. Nella fattispecie ha realizzato una serie di Stories a muso duro, difendendosi.

Luca Onestini, parole dure su Instagram

“Tutti tuttologi ci sono sul web. Più che tuttologi mi verrebbe da dire rompicog…..ni”. Così esordisce tra le proprie Stories Instagram Onestini che aggiunge: “Le cose a volte vanno chiamate con il loro nome”. E ancora: “‘Non devi correre con la mascherina’. Prima di tutto calmatevi: potrò correre come mi pare? Non siete normali. So che non è obbligatorio, ma posso correre con la mascherina? Ho piacere a farlo e in più è un dispositivo di protezione in più, ma cosa volete?“.

Luca e Ivana ancora divisi, la Mrazova contatta l’ambasciata

Luca e Ivana non vedono l’ora di riabbracciarsi. La Mrazova, per capire quando potrà far rientro in Italia, ha pure contattato l’ambasciata nel paese d’origine. “Ho appena scritto un’email all’ambasciata italiana – ha spiegato durante una storia Instagram nei giorni scorsi –, perché al telefono non mi hanno risposto, quindi vediamo cosa mi risponderanno… Io comunque continuerò a informarmi il più possibile, anche se qua le cose cambiano tutti i giorni. Nessuno capisce bene cosa si può fare e cosa no e a quali condizioni”. Al momento la modella è ancora in Repubblica Ceca.