Luca e Ivana news, problema congiunti? All’ambasciata: “Cose cambiano”

Ivana Mrazova e Luca Onestini, quarantena ancora a distanza: problema per congiunti che vivono all’estero? Lo sfogo della ragazza

Luca Onestini e Ivana Mrazova continuano a rimanere lontani in questo periodo di quarantena che, per il momento, non ha una vera e propria “scadenza”. Ma, dopo le ultime parole di Giuseppe Conte, c’è una nuova speranza per i congiunti: potranno incontrarsi dopo il 4 maggio rispettando tutte quelle regole per contenere al massimo il Coronavirus. Ivana, però, si trova attualmente in Repubblica Ceca dalla sua famiglia e non sa proprio se potrà riabbracciare Luca durante la fase 2 della quarantena o se dovrà attendere ancora. Si sta informando il più impossibile e ha contattato anche l’ambasciata.

Luca e Ivana news, lei contatta l’ambasciata: vuole ritornare in Italia

Dopo essersi promessa di non piangere più, Ivana Mrazova sta cercando il modo per ritornare in Italia da Luca Onestini: “Ho appena scritto un’email all’ambasciata italiana – ha spiegato durante una storia Instagram –, perché al telefono non mi hanno risposto, quindi vediamo cosa mi risponderanno… Io comunque continuerò a informarmi il più possibile, anche se qua le cose cambiano tutti i giorni. Nessuno capisce bene cosa si può fare e cosa no e a quali condizioni”.

Ivana Mrazova, dubbi sul viaggio di ritorno: ecco le sue parole

Ivana sa perfettamente che non potrà utilizzare nessun aereo per far ritorno in Italia e che dovrà farsi accompagnare da qualcuno (non ha spiegato da chi): “L’unica cosa che so è che non ci sono voli, quindi col volo non posso tornare. L’unica possibilità rimasta sarebbe la macchina ma anche in questo caso devo capire che cosa serve per poter ritornare, visto che devo attraversare tre stati diversi: Germania, Austria e Svizzera. Magari alle frontiere hanno diverse richieste e quindi devo capire questo”. Ivana è giustamente preoccupata per chi si presterà ad accompagnarla fino in Italia: “Devo capire cosa serve alla persona che mi accompagna, anche perché deve ritornare in Repubblica Ceca. Non so se poi deve esser messo in quarantena, se deve avere il test negativo… Ci sono tante cose che ancora non ho capito”.