Luca e Ivana, lei in lacrime: “Basta piangere, situazione davvero pesante”

Ivana e Luca news: come procede la quarantena? Distanti, situazione più pesante: lei non riesce a trattenere le lacrime

Luca Onestini e Ivana Mrazova continuano a passare la quarantena distanti. Da vere persone responsabili. Lei si trova a casa della sua famiglia e ha confessato che la situazione sta diventando parecchio pesante: vorrebbe quanto prima abbracciare il suo fidanzato e ha pubblicato delle storie su Instagram dopo due giorni di assenza, durante i quali i fan si sono chiesti cosa le fosse successo. Ivana sta bene, trascorre tanto tempo a pensare e ha ammesso di aver pianto molto: per fortuna c’è il suo Luca a tirarla su di morale con i suoi messaggi e le lunghe chiacchierate telefoniche!

Ivana Mrazona abbandona Instagram per due giorni: cosa le è successo?

Prima di tutto, Ivana Mrazova ha voluto spiegare perché è mancata da Instagram: “Questi due giorni sono stati ‘giusti”. Questo distacco dal cellulare, dai social, ci sta, lo consiglio a tutti. Oggi finalmente c’è una bella giornata mentre negli ultimi giorni c’era un vento fortissimo”. E poi ha ammesso che sta facendo un grande sforzo per non lasciarsi sopraffare dallo sconforto: “Non vi nego che questa situazione sta diventando davvero pesante. Più ci penso, più vedo il telegiornale e tutto quello che sta succedendo, e peggio è. Ma cos’è? Un incubo? Ho tanta paura, tanta ansia, spero passi il prima possibile”.

Ivana e Luca: lui la tira su di morale, lei dice basta pianti

Ivana vorrebbe ritornare alla vita di tutti i giorni assieme a Luca Onestini: “Spero che tutto torni alla normalità, alla nostra vita che abbiamo lasciato fuori con meno danni possibile. Spero stiate bene e mi dispiace per tutte quelle persone che hanno perso la vita in quel modo”. Il suo fidanzato le ha strappato un sorriso: “Adesso basta piangere, ridiamo un po’: chissà Luca cosa non ha notato in tutte queste storie!”. L’ha criticata per le “brutte ciabatte” spuntate nelle sue ultime stories!