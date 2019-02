Luca Onestini, in futuro addio al mondo dello spettacolo. I motivi dell’ex tronista di Uomini e Donne: “A breve novità”

C’è chi è pronto a vendere l’anima per entrare a far parte del mondo dello spettacolo e chi invece è pronto a salutare tutti con un arrivederci e grazie. Luca Onestini s’inserisce nella seconda categoria, almeno stando a quello che ha recentemente divulgato dai suoi profili social. L’ex tronista di Uomini e Donne, che attualmente è una voce di Radio Zeta nella trasmissione ‘Proteina Zeta’, ha infatti dichiarato che nei suoi progetti futuri la priorità è quella di finire gli studi di odontoiatria e diventare un dentista. Onestini ha precisato che ciò non avverrà nell’immediato, ma che sarà quello che gli piacerebbe fare in un futuro non troppo lontano.

“Al 99,99% Io farò il dentista perché mi piace, mi dà soddisfazione ed è una professione che mi fa sentire realizzato”

La questione studio è riemersa dopo che Luca ha pubblicato su Instagram un post in cui ha ricordato i tempi in cui frequentava l’università. I fan lo hanno sommerso di domande, che hanno spinto Onestini a realizzare diverse Stories in cui ha ben spiegato quali sono i suoi progetti futuri. “Lo dico e l’ho già detto. Odontoiatria ha la frequenza obbligatoria. Con quello che sto facendo ora non riesco a sostenere gli esami. Ciò però non vuol dire che io non riprenderò gli studi e non mi laurerò mai. Penso anzi che a breve ci saranno novità in tal senso“, spiega l’ex tronista che poi aggiunge: “Al 99,99% io farò il dentista perché mi piace, mi dà soddisfazione ed è una professione che mi fa sentire realizzato”.

Lo spettacolo può attendere, questione di priorità: “Tutto ciò che sto facendo adesso servirà, in un modo o nell’altro”

Lo spettacolo passerebbe dunque in secondo piano? “Tutto ciò che sto facendo adesso servirà, in un modo o nell’altro”, fa sapere. Dunque la priorità del fidanzato di Ivana Mrazova nel futuro sembra chiara: studio e professione dentistica prima di tutto, lo spettacolo servirà in qualche modo, ma viene dopo la passione.