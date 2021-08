Luca Onestini e l’ex fidanzata di Paolo Brosio beccati insieme

Dopo la fine della lunga storia d’amore con Ivana Mrazova il gossip è tornato ad occuparsi della vita privata di Luca Onestini. L’ex tronista di Uomini e Donne ha trascorso gli ultimi giorni in compagnia di alcuni amici, tra cui Raffaello Tonon conosciuto alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Ad un evento Luca ha incontrato Marialaura De Vitis, modella e influencer nota per la sua relazione con Paolo Brosio.

Luca Onestini e la ragazza, 22 anni, hanno cenato allo stesso tavolo e – stando a quello che si sussurra sul web – avrebbero subito instaurato un certo feeling. Ma non è finita qui perché Alessandro Rosica – paparazzo e esperto di gossip noto sui social network come Investigatore Social – ha assicurato che l’ex gieffino e Marialaura De Vitis avrebbero dormito insieme. Notte di passione fine a se stessa o la nascita di un sentimento vero?

Al momento i diretti interessati tengono le bocche ben cucite: nessuna conferma ma neppure nessuna smentita. Luca Onestini è tornato single dopo aver amato per oltre quattro anni la modella della Repubblica Ceca Ivana Mrazova. Marialaura De Vitis, invece, stava frequentando il rapper 21enne Lollo G (vero nome Lorenzo Orsini) fino a qualche settimana fa.

Perché si sono lasciati Luca Onestini e Ivana Mrazova

Luca Onestini ha spiegato ai follower che il suo rapporto con Ivana Mrazova è giunto al capolinea perché non si riusciva più ad andare avanti. Il 28enne ha preferito non fornire troppi dettagli ma ha assicurato di aver fatto il possibile per salvaguardare questo legame.

Diversa la posizione dell’ex valletta del Festival di Sanremo che ha lasciato intendere che non tutto è stato fatto per alimentare questa liaison e che forse Luca Onestini non è stato in grado di aspettare e capire. Ad oggi non è chiaro se Luca e Ivana abbiano mantenuto rapporti amichevoli oppure no.

Perché si sono lasciati Marialaura De Vitis e Paolo Brosio

Paolo Brosio e Marialaura De Vitis si sono lasciati la scorsa primavera di comune accordo dopo un lungo confronto durato giorni. Il motivo della rottura? A quanto pare è finito l’amore tra i due. Marialaura ha più volte definito Brosio una delle persone più importanti della sua vita.