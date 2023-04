Luca Onestini e Ivana, sono tornati insieme? Sviluppi e retroscena

Protagonisti di un balletto sul profilo TikTok, Ivana Mrazova e Luca Onestini hanno fatto sognare i loro fan per un po’. I followers della coppia, il cui amore era nato tra le mura della casa più spiata d’Italia, negli scorsi giorni hanno sperato in un ritorno di fiamma.

Dopo aver nuovamente condiviso lo stesso tetto, partecipando all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sembra che i due abbiamo passato del tempo insieme una volta usciti dalla Casa più spiata d’Italia. In molti hanno sperato che l’esperienza nel reality show di Canale Cinque avesse dato ai due la possibilità di riavvicinarsi e di ritrovarsi. Quello che pare certo è che Luca e Ivana, tornati a Milano, hanno trascorso del tempo insieme.

Ivana Mrazova prova a imitare il “balletto” di Onestini

Nel video che ha mandato in festa il web, i due ragazzi vengono ripresi mentre ballano e si divertono in piazza Duomo, in quel di Milano. Inutile dire che il post ha avuto un vero e proprio boom di like e commenti, nei quali i fan più accaniti della coppia hanno gridato al ritorno di fiamma. Non sono mancati anche i commenti di alcuni ex inquilini della casa di Cinecittà, come quello di Oriana Marzoli che ha scritto “Bravi ragazzi”.

Onestini ha ammesso: “Non è stato facile ma alla fine l’ho convinta”. Frase che in molti hanno interpretato come rivolta al balletto, mentre i più maliziosi hanno pensato fosse rivolta al loro ritorno come coppia. Insomma, tutti gli indizi andavano in una direzione, ma sarà davvero così? Ivana e Luca saranno davvero tornati insieme?

Nessun ritorno di fiamma, il gossip

A quanto pare, Ivana e Luca non sarebbero tornati insieme. Onestini, di recente, ha dichiarato che nella casa del Grande Fratello ha vissuto delle emozioni molto forti con l’ex compagna: “Lei è molto importante per me, quindi vedere un volto che ti suscita queste emozioni è stato per me importante. Il resto è passato in secondo piano. Abbiamo recuperato un rapporto che prima non avevamo. Forse è stata l’emozione più forte che ho vissuto dentro la casa, anzi senza forse”.

E ancora: “Il ritorno non lo escludo ma tutto assolutamente con calma, dobbiamo capire tante cose insieme, senza fretta, senza dover giustificare tutto quello che facciamo o non facciamo.” Tuttavia, secondo i alcuni ben informati, la modella e il bolognese dopo essersi visti a Milano hanno sì rinsaldato il loro legame, ma solo a livello amichevole. Pare che la love story non ri-decollerà.