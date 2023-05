“Una sorpresa inaspettata”. E che sorpresa. Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno riacceso l’entusiasmo dei numerosi fan che li seguono. L‘ex tronista di Uomini e Donne e la modella ceca si sono rivisti nelle scorse ore. Ed hanno provveduto a renderlo noto attraverso una dolcissima ‘cartolina’ pubblicata su Instagram.

Il bolognese si è immortalato con l’ex (che forse ex non è più) seduto sul bancone di un locale, mentre lo si vede intrecciare le braccia attorno al collo della Mrazova. “Unexpected surprise”, ha chiosato il dentista a commento di tre scatti teneri e amorevoli. Immediata la reazione dei followers che in una manciata di minuti hanno fatto piovere migliaia di like e una valanga di commenti tripudianti. A festeggiare la reunion, avvenuta a Cesenatico, anche due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7, vale a dire Oriana Marzoli e Micol Incorvaia.

“Oleeee”, ha commentato la fidanzata venezuelana di Daniele Dal Moro. “Muoio”, il flash dell’influencer siciliana che ha palesato una certa dose di incredulità nel vedere i due piccioncini assieme. Naturalmente il post ha innescato il gossip, facendo credere che tra Luca e Ivana si sia riaccesa la passione. Di recente alcune indiscrezioni volevano i due lontani dopo il riavvicinamento nella Casa più spiata d’Italia. E invece rieccoli nella terra di Onestini. Quindi? La relazione ha ripreso quota oppure no? Difficile dirlo, anche perché sia lui sia lei, più volte nell’ultimo periodo, hanno dichiarato che laddove il ritorno di fiamma avrebbe dovuto esserci, sarebbe arrivato con calma.

Il GF Vip 7 ha chiuso più di un mese fa e Onestini e la Mrazova hanno avuto tutto il tempo di riflettere e confrontarsi lontani dalle telecamere. Non è escluso che abbiano deciso di darsi un’altra possibilità. D’altra parte nel reality show condotto da Signorini entrambi hanno spiegato di essere stati innamoratissimi e che i sentimenti erano ancora vivi, forse in attesa di essere riattizzati. Resta ora da capire se il ritorno in love si sia consumato oppure se sia rimasta ‘soltanto’ una bella amicizia coltivata da due persone che si sono amate.