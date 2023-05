Sembra proprio che non ci sia nessuna possibilità di ritorno per Ivana Mrazova e Luca Onestini. L’ex coppia aveva fatto sognare i telespettatori quando, lo scorso febbraio, la modella ceca aveva fatto ritorno al “Grande Fratello Vip” per riprendere in mano la relazione con il suo ex fidanzato, dopo un anno e mezzo di silenzio. I due si sono mostrati molto complici durante la permanenza nella Casa e il pubblico aveva dato per scontato che fossero ancora innamorati. Inoltre, una volta finito il reality, si erano anche rivisti a Milano, come testimoniato dai video pubblicati sui social. Tuttavia, pare che Ivana potrebbe avere già il cuore occupato da un’altra persona.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, infatti, tra i due non c’è nessun riavvicinamento in corso. Anzi, Ivana sarebbe già impegnata con un altro uomo, un misterioso imprenditore. Già alcuni giorni fa, l’esperta di gossip Deianira Marzano, aveva anticipato che la Mrazova aveva una nuova relazione con un ragazzo di nome Davide. A prova di ciò, l’influencer aveva pubblicato una foto dell’ex vippona a pranzo in compagnia di un uomo.

Ivana, però, aveva subito risposto al gossip, smentendo il tutto accompagnando una foto ironica con una piccata battuta: “Io quando leggo certe st****ate”. Al che, era arrivata prontamente la replica di Deianira, la quale ha insinuato che la modella aveva avuto la possibilità di tornare in tv solo grazie alla narrativa sul presunto ritorno con l’ex Luca Onestini, che in quel momento stava partecipando al GF Vip.

D’altro canto, invece, sempre secondo il magazine “Chi”, Luca sarebbe sempre più vicino ad una sua ex coinquilina, Nicole Murgia. In effetti, i due si sono spesso mostrati insieme sui social, anche se hanno sempre parlato solamente di una bella amicizia. Inoltre, l’attrice ha pubblicato anche diverse storie insieme alla stessa Ivana, dunque sembra più probabile l’ipotesi relativa ad un semplice rapporto amichevole.

In ogni caso, il GF Vip è finito da più di un mese e tra Ivana e Luca l’amore non è riuscito a sbocciare di nuovo. Tra i due, ormai, ci sarebbe solo un bel rapporto di stima e di amicizia. Ora non resta che attendere se la Mrazova deciderà di confermare il suo nuovo fidanzamento con questo misterioso imprenditore.