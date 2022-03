Luca Onestini è in crisi con la fidanzata spagnola Cristina Porta

By

Non c’è pace in amore per l’ex tronista di Uomini e Donne, diventato negli ultimi mesi una celebrity anche in Spagna

Archiviata la lunga relazione con Ivana Mrazova, Luca Onestini è ripartito da Cristina Porta. Il modello ha conosciuto la giornalista a Secret Story, il reality show spagnolo che l’ex tronista di Uomini e Donne ha vinto qualche mese fa. Dopo la fine del programma i due si sono giurati amore eterno ma nell’ultimo periodo sembrano più lontani che mai. Poche le foto di coppia sui social network, praticamente rare le presenze in pubblico.

Intercettato dai giornalisti Luca Onestini ha ammesso che la sua relazione con Cristina Porta va avanti ma non ha nascosto problemi e difficoltà. Molte delle quali sono sicuramente dettate dalla distanza: Luca continua a fare la spola tra l’Italia e la Spagna e per il momento non sembra deciso a trasferirsi definitivamente a Madrid, dove vive invece il nuovo amore.

“Quando hai un partner è normale vivere dei momenti difficili”, ha dichiarato Luca Onestini ai giornalisti di Europa Press, che l’hanno beccato fuori il Teatro Reina Victoria de Madrid insieme al fratello minore Gianmarco. I due, che sono legatissimi, si sono rivisti per assistere ad uno spettacolo teatrale.

Chi è la nuova fidanzata di Luca Onestini

Cristina Porta ha 31 anni ed è una giornalista sportiva spagnola. Da tempo lavora a Telecinco e lo scorso anno si è messa in gioco come concorrente di Secret Story, una sorta di Grande Fratello dove però ogni partecipante ha un segreto che gli altri devono cercare di capire. Si è classificata al secondo posto, subito dopo il suo nuovo fidanzato che è riuscito a trionfare.

Prima di conoscere Luca Onestini davanti alle telecamere Cristina ha amato per diverso tempo il calciatore Boya Mayoral, ex Real Madrid oggi attaccante della Roma. La relazione tra i due sarebbe finita a causa dello sportivo che ad un certo punto ha iniziato a non interessarsi più della sua compagna e a dare maggiore importanza a lavoro e amici.

Al contrario Onestini ha amato per un lungo periodo la modella ceca Ivana Mrazova, conosciuta al Grande Fratello Vip nel 2017. Nonostante la convivenza avviata a Milano la storia non ha retto allo scorrere del tempo e i due oggi non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto.