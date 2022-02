Luca Onestini chiarisce: “Nessuna aggressione, lo avevo detto”, la verità

Luca Onestini non è stato aggredito, né picchiato, né ha un occhio nero. Da ore e ore circola sul Web e sui social la sua foto con un occhio nero, ma chi ha seguito le sue storie su Instagram in questione aveva ben capito che fosse solo trucco. Questa è la verità: non c’è nessuna notizia di cronaca. D’altronde lui lo aveva detto. chiaro e tondo. Sì, ok, lo aveva detto in spagnolo, ma se chi ha frainteso è riuscito a tradurre il resto del discorso allora poteva ben tradurre pure la frase in cui chiariva fosse solo trucco. Cosa è successo? Luca ha scherzato con i suoi follower apparendo con un occhio nero e raccontando che la sera prima aveva tifato per Madrid in un bar pieno di francesi.

L’occasione era lo scontro tra il Paris Saint Germain e il Real Madrid, che ha visto la vittoria della squadra francese martedì sera per 1 a 0. Mentre raccontava di aver ricevuto un pugno perché tifava Madrid in Francia durante la partita di Champions League, Luca ha interrotto il racconto per specificare: “Non vi preoccupate, è solo trucco”. Era anche abbastanza evidente che l’occhio nero di Onestini fosse finto: un pugno su un occhio non lo rende solo scuro, ma anche gonfio. E mica poco! Inoltre ha raccontato il tutto ridendo, altro particolare rilevante.

Chi ha pensato di lanciare questa notizia falsa sull’aggressione a Onestini evidentemente non ha notato questi dettagli. O li ha ignorati di proposito, secondo lui. Visto che da ore, appunto, stanno circolando notizie false sul suo conto, poco fa Luca Onestini è intervenuto per fare chiarezza. In un video su Instagram ha esordito così: “Meglio ridere per non piangere”. Quindi ha spiegato la situazione:

“Stanno girando una marea di fake news su di me. Ho fatto un video ridendo e ho detto espressamente di stare tranquilli che il mio occhio nero era fatto col trucco. Lo dico direttamente, anche se non c’era bisogno: stavo ridendo”

Ha fatto un breve riassunto di quanto raccontato nelle storie in questione e ha fatto notare che nello stesso avesse già precisato di stare tranquilli perché era solo trucco. Ha anche metto la parte del video in questione in cui lo dice. Poi Onestini si è scagliato contro la disinformazione e le fake news: secondo lui, infatti, molti hanno aspettato che scadessero le 24 ore di quelle storie per sfruttare le foto con l’occhio nero. Queste le sue parole: