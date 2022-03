Luca Onestini conferma: è rottura con Cristina Porta, lui cacciato di casa

Quasi tutti gli amori da “reality show” tendono ad evaporare come neve al sole subito dopo che si spengono i riflettori televisivi. Un po’ perché a volte vengono imbastiti a favor di telecamere (banale sottolineare che le love story hanno un certo appeal sul pubblico), un po’ perché un discorso è conoscersi e viversi in una “bolla”, un altro è frequentarsi quotidianamente. A confermare la regola ci hanno pensato Luca Onestini e Cristina Porta: nelle scorse ore, l’ex tronista di Uomini e Donne ha avallato le indiscrezioni circolate di recente, vale a dire che ha annunciato di avere messo fine alla relazione con la spagnola. Con una Stories Instagram molto dura, il bolognese ha ammesso che il rapporto sentimentale non c’è più, accusando l’ormai ex di avere avuto atteggiamenti poco trasparenti. Così Onestini:

“Se la mia presenza disturba, io preferisco eliminare il disturbo. Sono in hotel da ieri, non per mia decisione. Sia chiaro. Devo sopportare che non mi risponda nemmeno al cellulare. E se lo fa è solo per dirmi di non tornare a casa quando era quello che volevo di più. Non ha tempo per rispondermi, ma per scrivere un tweet dicendo che si sente sola ha tempo. Quando è stata lei che mi ha detto di non tornare a casa prima delle cinque per evitare di vedermi. Tutto questo mi fa molto male e non me lo merito. Basta bugie. Ieri abbiamo parlato e abbiamo deciso che non si può continuare così. Che ognuno segua la sua strada e che lo facciamo separatamente. Un bacio”.

Solo pochi giorni fa, l’ex tronista confidava ad alcuni giornalisti iberici di stare attraversando un periodo non semplice con Cristina, conosciuta nel corso del reality show spagnolo Secret Story. Concluso il programma, come da copione, i due piccioncini si erano giurati amore, dicendo di essere più innamorati che mai. La situazione è mutata in fretta ed è culminata con l’addio.

Luca Onestini: gli amori dell’ex tronista tutti finiti tra le polemiche

Il bolognese ha vissuto tre relazioni “televisive”. La prima con Soleil Sorge, che scelse a Uomini e Donne: l’amore naufragò quando lui partecipò al GF Vip 2, tra mille polemiche. Ci fu un teatrino in cui non si capì di preciso chi avesse giocato sporco. Fatto sta che Soleil si buttò tra le braccia di Marco Cartasegna, mentre Luca si rifugiò tra quelle di Ivana Mrazova.

Con la modella ceca è stato legato per quattro anni. La storia è finita su un binario morto poco prima che lui partecipasse a Secret Story. Ivana, seppur non ha mai parlato ampiamente delle cause dell’addio, ha lasciato trapelare che il rapporto non è finito a tarallucci e vino. Onestini dal canto suo ha dichiarato di essere stato lasciato via WhatsApp. Si giunge ad oggi, con la rottura, anche in questo caso polemica, con Cristina Porta.