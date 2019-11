Luca Onestini, il conduttore del GH Vip chiede scusa: lui risponde così

Luca Onestini, il conduttore del Gran Hermano Vip chiede scusa. La sua risposta

L’esperienza di Gianmarco al Grande Fratello Vip spagnolo è stata segnata dalle polemiche. Accanto a lui c’è però sempre stato Luca Onestini, suo fratello, che assiduamente presente nello studio del reality gli ha fatto sentire la sua presenza e il suo appoggio. Due puntate fa, Gianmarco è stato eliminato ed ha quindi raggiunto lo studio del programma dove, ad attenderlo, oltre a suo fratello, c’era il pubblico, il conduttore e gli altri concorrenti già eliminati. Ovviamente si è subito discusso del suo rapporto con Adara Molinero. Tra i due sotto il tetto del Gran Hermano Vip si è instaurato un feeling molto particolare e da quel momento in poi il fratello di Luca è stato bersaglio di insulti e pesanti critiche. Perché l’ex modella è fidanzata ed ha un figlio, di neanche un anno, con il suo compagno.

Luca Onestini, il gesto per il fratello al Gran Hermano Vip

Durante la puntata in cui è stato eliminato, Gianmarco Onestini ha ammesso, molto coraggiosamente, di essersi innamorato di lei. E lo studio si è rivoltato. A quel punto ha preso la parola Luca che è corso accanto a suo fratello ed ha chiesto al conduttore di trattarlo con rispetto: “Scusatemi, ma non siete carini con lui. L’avete costretto, è mio fratello e io non lo posso vedere così. Non me lo potete trattare così. Si vedeva, era chiaro che gli piaceva, ma dovete avere rispetto di lui. Non vedete come sta? Porca pu…ana. Vi ha detto che gli piace e cosa deve fare? E quindi? Chiedo di rispettare mio fratello se permettete. Rispettate mio fratello. Dovete finirla, sembra un interrogatorio di Polizia”.

“Riconoscere i propri errori non è da tutti”, il commento di Luca

Su questo episodio il silenzio è pian piano calato. Ma poco fa, il conduttore del reality Jorge Javier Vazquez ha chiesto pubblicamente scusa ammettendo di aver sbagliato: “Dopo la puntata di giovedì scorso e dopo averci pensato con freddezza e attenzione, ho capito di non aver fatto bene”. Luca Onestini ha apprezzato il gesto dell’uomo che ha commentato così: “C’è voluto un po’ di tempo ma non importa. Riconoscere i propri errori non è da tutti e quindi apprezzo”. Questa ‘guerra’ sta quindi giungendo al termine? Chi lo sa, fatto sta che Gianmarco si mostra sempre più innamorato della bella Adara.