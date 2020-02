Luca Onestini 100 anni nonna, Coronavirus li separa: “Non posso essere lì”

News Luca Onestini, la dedica per il compleanno della nonna di 100 anni

Luca Onestini ha scritto di recente un messaggio d’auguri alla sua nonnina che oggi compie 100 anni. Una dedica bellissima che ha ricevuto decine di migliaia di like perché in un semplice messaggio Luca ha saputo parlare della vita della donna e del loro rapporto: “Oggi, nonna – queste le sue parole –, sono 100 anni… quante cose hai visto, quante ne hai passate… Vorrei essere lì con te, vorrei abbracciarti, vorrei stringerti forte forte e dirti grazie per avermi dato tutto l’amore possibile, oltre l’immaginabile, quell’Amore che solo le nonne possono dare. Ricordare le giornate passate insieme, le risate, l’affetto, le zucchine ripiene e quel ragù fatto bollire per giornate intere…”. Luca però purtroppo non può fare ciò che ha scritto, ed è un vero peccato che non lo possa fare in una giornata così speciale, visto che 100 anni sono un traguardo importantissimo.

Luca Onestini, il coronavirus gli impedisce di vedere la nonna: “La vita è strana ma tu sei più forte”

Onestini senior ha spiegato che il motivo per cui non può raggiungere la nonna sta nella diffusione del coronavirus e nell’ordinanza che impone la serie di misure di sicurezza che tutti ormai conosciamo: “Invece – ha scritto infatti Luca – non posso essere lì, non posso per ordinanza regionale, c’è la paura di questo virus e non mi farebbero entrare da te… La vita è strana ma tu sei più forte, supereremo anche questa impasse e lo faremo presto e insieme. Auguri ancora, ti voglio un bene dell’anima nonna”. Parole bellissime che sono state commentate da tanti, anche da Gianmarco Onestini che su Instagram tra l’altro ha scritto un post dedicato proprio alla nonna ma in spagnolo, visto che il suo pubblico riferimento è soprattutto estero dopo gli ultimi reality show.

Compleanno nonna Luca Onestini, tra i messaggi d’apprezzamento anche quello di Gemma Galgani

A commentare il post di Luca è stata anche Gemma Galgani che si è detta emozionata per le parole usate dall’ex gieffino e tronista di Uomini e Donne: “Che emozioni hai trasmesso – queste le parole della Dama del Trono Over –! Le nonne dico sempre sono le tegole protettive sulla nostra testa! Un forte abbraccio a te e alla nonna!”. Tanti auguri anche da parte nostra!