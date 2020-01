Gianmarco Onestini e Adara tornano a vivere insieme: nuovo reality

Gianmarco Onestini e Adara tornano a vivere insieme: i due ex gieffini nel cast de El tiempo del discuento

Gianmarco Onestini e Adara Molinero torneranno a vivere insieme, in un nuovo reality. Ebbene i due ex concorrenti del Grande Hermano Vip potranno risolvere i problemi che li hanno inaspettatamente divisi. Si sono conosciuti nella settima edizione del reality spagnolo, durante il quale il fratello di Luca Onestini si è fatto conoscere in Spagna. La loro storia d’amore ha appassionato moltissimi telespettatori, che ora li rivedranno di nuovo insieme dopo la rottura. Adara nella Casa è apparsa davvero innamorata di Gianmarco, tanto che ha dovuto affrontare qualche difficoltà con il padre di suo figlio. La modella ha poi vinto questa settima edizione del Grande Hermano Vip, dopo la quale ha chiuso la sua brevissima relazione con Onestini. Ma ecco che ora arriva il colpo di scena: Gianmarco e Adara fanno ufficialmente parte del cast de El tiempo del descuento. La pagina ufficiale del nuovo reality spagnolo ha condiviso, in queste ultime ore, i video di presentazione di entrambi, confermando la loro presenza.

Gianmarco Onestini e Adara Molinero a El tiempo del descuento: i motivi per cui partecipano

Adara e Gianmarco dopo il Grande Hermano Vip si ritrovano a El tiempo del descuento. Una gradita notizia per i fan della storia d’amore nata tra i due nel corso del reality spagnolo. Riusciranno a chiarirsi attraverso questa nuova esperienza. Nei filmati condivisi in queste ore dalla pagina ufficiale del nuovo programma entrambi hanno spiegato i motivi per cui hanno deciso di prendere parta al cast. La Molinero ha rivelato di voler sfruttare questa occasione e divertirsi. Questo sarebbe il suo obbiettivo per il nuovo anno 2020. Anche Onestini sembra essere pronto per questa nuova avventura in Spagna, dove intende farsi conoscere ancora di più dalle persone che lo seguono e lo sostengono.

El tiempo del discuento, cosa accadrà tra Gianmarco Onestini e Adara Molinero?

Con questo nuovo reality, che partirà proprio questa sera in Spagna, sembra che la vita abbia voluto dare una seconda possibilità a Gianmarco e Adara. Il programma vedrà riunirsi i partecipanti del GH Vip che hanno intenzione di vivere una seconda esperienza. Per cinque settimane si riaccendono, dunque, le luci della Casa e le storie continueranno proprio dal punto in cui sono rimaste. Ovviamente quello che è accaduto tra Adara e Gianmarco è davvero rimasto in sospeso per i telespettatori spagnoli. Dunque, non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra i due!