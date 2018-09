Luca Onestini a Mattino 5: “Monte vedrà spesso Cecilia al GF Vip”

Luca Onestini a Mattino 5 e le sue prime impressioni sul GF Vip: “Francesco Monte sarà spesso di fronte a Cecilia”

Luca Onestini, ospite a Mattino 5, rivela le sue prime impressioni sui concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’ex gieffino, arrivato in finale l’anno passato, si sente stranito nel vedere altre persone all’interno della Casa più spiata d’Italia. Il fidanzato di Ivana Mrazova a Federica Panicucci dichiara di non riuscire ancora a realizzare, in quanto nella passata edizione c’era lui all’interno del reality, insieme ad altri concorrenti. Ma chi andrà avanti secondo Luca in questa terza edizione della versione Vip? L’ex tronista di Uomini e Donne afferma che secondo lui andranno avanti tutte le persone meno costruite. In realtà, l’Onestini non ha voluto fare nomi, ma ha solo voluto far intendere che le persone false verranno eliminate sin da subito. Intanto, Luca ci tiene anche a fare qualche considerazione sui nuovi ambienti della Casa, in particolare sulla Caverna. L’anno passato i concorrenti hanno trascorso qualche tempo all’interno della Stazione, che secondo Luca era un luogo più difficile in cui vivere.

Luca Onestini rivela che Francesco Monte si ritroverà spesso di fronte a Cecilia Rodriguez nella Casa

Rispetto alla Caverna, la Stazione per Luca era un luogo più brutto. Ed ecco che Federica Panicucci parla dell’esperienza di Francesco Monte in questa terza edizione del reality. La conduttrice pensa che il concorrente associerà sempre questo programma alla fine della sua storia con Cecilia Rodriguez. Infatti, ricordiamo che proprio l’anno passato, l’argentina ha conosciuto all’interno della Casa Ignazio Moser. Dopo qualche settimana, la sorella di Belen ha deciso di mettere fine alla sua storia con Monte, durante la diretta. Luca su questo punto precisa che ci sono all’interno dell’abitazione diverse foto dei passati concorrenti, dunque Francesco vedrà spesso Cecilia nella Casa.

Luca Onestini a Mattino 5 non si sbilancia più di tanto

Luca Onestini sa che Monte si troverà spesso di fronte alle foto di Cecilia. L’ex gieffino non si sbilancia più di tanto con questa storia. Nel corso delle ultime settimane della passata edizione del reality, l’ex tronista aveva rotto i rapporti con Cecilia e Jeremias Rodriguez. Inizialmente avevano instaurato una bella amicizia, ma poi i differenti caratteri si sono fatti notare. Intanto, si parla di un finto flirt che si starebbe creando tra Silvia Provvedi e Monte nella Casa.