Susanna Messaggio posta una foto di Luca Laurenti e commenta il fisico prestante

Susanna Messaggio e Luca Laurenti sono apparsi insieme in una foto postata questa domenica (25 agosto 2019) su Instagram. L’ex volto televisivo, oggi comunicatrice e pr nel mondo della medicina, della salute e del benessere, ha commentato la prestanza fisica dell’ex collega e amico, che a 56 anni può vantare un fisico ancora in perfetto stato. Nello scatto social, Laurenti appare abbronzato e senza maglietta, con indosso un paio di occhiali da sole scuri e l’aria alquanto seria. Le Messaggio invece, sempre con occhiali da sole, è più sorridente. Secondo l’ex conduttrice di Mela Verde e di altrettanti programmi sulle reti Mediaset, il simpatico Luca si mantiene in forma e in qualche modo, in nome della parità di genere, potrebbe rappresentare una Madre Natura al maschile. Il richiamo è alla figura che nel programma condotto da Paolo Bonolis con Laurenti, Ciao Darwin, è rappresentata da modelle a dir poco bellissime.

Luca Laurenti al top a 56 anni, il commento di Susanna Messaggio: “Corpo prestante”

“Parità di genere. Quando una persona si tiene in forma”, scrive Sussanna Messaggio dal suo profilo instagram ufficiale nella didascalia al post. “Madre natura è anche maschile. Lo si vede dal corpo prestante di Luca Laurenti”, ha concluso poi. Secondo la sempre bella Susanna, grande esperta di salute e benessere, Luca Laurenti è un esempio di prestanza e ottima forma fisica. Del resto non è una grande novità e la foto della cara amica, anche protagonista in una delle primissime puntate di Ciao Darwin, ne è solo l’ennesima conferma. Infatti in passato Laurenti è stato spesso immortalato dalle riviste di gossip in spiaggia, in costume da bagno ma non solo, mostrando sempre un fisico al top. Gli anni passano, ma il buon Luca si mantiene sempre in formissima. (Continua dopo il post)

Ciao Darwin: Paolo Bonolis torna a parlare del terribile incidente nell’ultima edizione

Luca Laurenti insieme a Paolo Bonolis ha chiuso un’edizione di Ciao Darwin di grandissimo successo. Durante una delle puntate un concorrente ha avuto un gravissimo incidente, Bonolis è tornato a parlare dell’accaduto: “È una cosa terribile, può succedere in qualsiasi contesto ma è successo qui: ci siamo adoperati per tutto quanto necessario, parliamo con la famiglia, mi risulta anche di qualche piccolo miglioramento”.