Luca Giurato: l’omaggio (con gaffe) di Mara Venier scatena i social

Ieri, 11 settembre 2024, è venuto a mancare il noto conduttore Luca Giordano all’età di 84 anni. A darne il triste annuncio è stata la moglie Daniela Vergara, rivelando che la morte è stata causata da un infarto improvviso. La notizia ha suscitato molta tristezza nel mondo dello spettacolo, e numerosi volti noti hanno scelto di utilizzare i loro social per dargli un ultimo saluto. Tra questi, ci sono Eleonora Daniele, Simona Ventura, Stefano De Martino, Antonella Clerici e, naturalmente, Mara Venier, con cui Giurato ha lavorato a Domenica In negli anni ’90.

A tal proposito, Mara Venier ha voluto rendere omaggio all’amico e collega Luca Giurato durante La vita in diretta. Nella puntata odierna del talk show di Rai 1, andata in onda il 12 settembre, Alberto Matano ha dedicato uno spazio al ricordo di Giurato, durante il quale la Venier è intervenuta in collegamento dallo studio di Domenica In, che tornerà in onda domenica 15 settembre. Ecco le parole della conduttrice:

Lui era un uomo intelligente e ironico. Io conoscevo anche il lato profondo di Luca, il nostro è stato un rapporto di vera amicizia. Lui mi volle con sé, lui fece per primo il mio nome a Domenica In. La nostra è stata una Domenica In piena di allegria, grazie alla generosità di Luca.

Dopodiché, Mara si è anche resa protagonista di un’involontaria gaffe. Mentre ricordava la loro Domenica In, la presentatrice ha detto a Matano: “Pensa Alberto, lui non mi ha mai chiamato Mara. Io sento ancora la sua voce che urlando quando mi vedeva mi diceva ‘adorata’. Lui mi ha sempre chiamato così, adorata”. Tuttavia, subito dopo, è stato trasmesso un servizio che ripercorreva i loro momenti insieme in televisione, mostrando Luca Giurato che si avvicina a Mara Venier esclamando il suo nome: “Mara!”.

L’errore di ‘Zia Mara‘ non è sfuggita ai telespettatori, che hanno immediatamente commentato sui social facendo notare la ‘bugia blanda’ della conduttrice. Gli utenti si sono sbizzarriti a fare commenti ironici, sottolineando come, tra tutte le clip di loro due, sia proprio emersa quella in cui lui la chiamava per nome.

“Non mi ha mai chiamata Mara”

Parte il servizio ….”Maraaaaaaaaaa!”

E poi dice : mi diceva “senti Mara”… #lavitaindiretta — La🇨🇭 d.o.c. 🐾 (@LaRmosciata) September 12, 2024

Ha appena finito di dire che non l'ha mai chiamata per nome ed ecco il servizio: Maraaa, Maraaaa #lavitaindiretta — Cleofe (@100Cleofe) September 12, 2024

Infine, la Venier ha raccontato il momento in cui ha appreso della scomparsa di Luca Giurato. All’inizio, non riusciva a credere alla notizia, ma dopo aver tentato di contattarlo, ha parlato con la moglie. In quel momento, si è resa conto di quello che era successo e le due si sono commosse durante la conversazione: