Addio a Luca Giurato, morto l’amato conduttore. I saluti dei colleghi

Si è spento a 84 anni, il giornalista e conduttore Luca Giurato. A darne il triste annuncio è la moglie Daniela Vergara, rivelando che la causa della morte è stato un infarto improvviso. La coppia si trovava a Santa Marinella per godersi gli ultimi giorni d’estate.

Non sono stati resi noti al momento i dettagli sul funerale del conduttore, ma ci stringiamo alla famiglia e agli amici in questo lutto.

Luca Giurato era nato a Roma il 23 Dicembre 1939 ed era uno dei volti storici della Rai. Il pubblico lo ha imparato a conoscere negli anni 90 al fianco di Mara Venier a Domenica In, poi a Uno Mattina. Molti telespettatori lo ricordano con affetto anche per la sua personalità giocosa e i suoi numeri strafalcioni, spesso ripresi da Striscia La Notizia e dalla Gialappa’s Band.

Luca Giurato: l’ultimo saluto dei colleghi Rai

Non appena ADKronos ha dato la notizia della morte del giornalista, sui social tutti i personaggi del mondo della televisione si sono esposti per salutare Luca Giurato. Mara Venier posta un.a foto insieme e lo saluta dicendo che oggi è un giorno triste, che gli ha voluto tanto bene. A lei si uniscono Antonella Clerici, ricordando quante risate si sono fatti insieme a UnoMattina. Commovente il messaggio di un’altra compagna di avventure nelle mattine di Rai Uno, Eleonora Daniele. Nel post di cordoglio postato su Instagram, la conduttrice ringrazia Luca Giurato per averle insegnato a vedere le cose da punti di vista diversi, per aver scaldato lo studio con i suoi sorrisi ogni giorno anche negli inverni più freddi. Lo ricorda come ”il mio Luca” e sempre con la battuta pronta, la Daniele.

Una pletora di vip ha celebrato Luca Giurato con cuoricini e commenti scioccati dalla notizia, sotto gli articoli che ne annunciano la scomparsa. Il pubblico italiano si è subito stretto a colleghi, amici e soprattutto alla moglie con affetto, per tutti gli anni in cui Giurato è entrato nelle case delle famiglia con i suoi programmi. Per la compagnia, i momenti di leggerezza e le risate che ha regalato. Nuovamente, rinnoviamo la nostra vicinanza alla moglie e ai cari del giornalista in questo momento.