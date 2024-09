Luca Giurato: cosa fa oggi, dove vive e perché non torna in tv

Unomattina, Domenica In, La Vita in Diretta e tanto altro: Luca Giurato, il gaffeur più noto del piccolo schermo, per anni è stato uno dei protagonisti assoluti della tv italiana. Da tempo non lo si vede in video. Che fine ha fatto? Dove vive? Cosa fa oggi? Classe 1939, compirà 85 anni il prossimo 23 dicembre. Dopo essere andato in pensione, è rimasto a vivere nella città che lo ha visto nascere e crescere: Roma. Al suo fianco c’è la sua seconda moglie, Daniela Vergara, anche lei giornalista Rai. Non hanno mai avuto figli. Giurato ne ha invece accolto uno dal precedente matrimonio con Gianna Furio (suo figlio lo ha reso nonno). Inoltre ha due fratelli e una sorella (Blasco, Flavio e Claudia. Blasco è deceduto a 81 anni nel 2022).

Cosa fa oggi Luca Giurato e dove vive

Sempre riservato sulla sua vita privata, trascorre le giornate in compagnia degli affetti stretti nella Città eterna dove non si fa mancare passeggiate a Villa Borghese, esercizi fisici e qualche battuta con gli amici del quartiere. “Ho ancora il mio fascino, non so se sono un latin lover, sicuramente sono un lover”, aveva detto scherzando in una delle sue ultime apparizioni in tv, a Domenica Live nel 2017.

Risalgono all’anno successivo alcune delle sue ultime dichiarazioni pubbliche. Le rilasciò fuori dalla camera ardente del compianto Fabrizio Frizzi. I due erano molto amici. “Era già malato e io lo sapevo, ma abbiamo riso e scherzato tutto il tempo”, aveva confidato Giurato davanti ai giornalisti.

Luca Giurato, perché ha deciso di dire basta con la tv

E la tv? Mai pensato di tornarci dopo essersi ritirato? Dopo aver condotto Unomattina nel 2008, ha accettato per un paio d’anni ruoli marginali (ad esempio è stato ospite fisso fino al 2009 a Quelli che il calcio e opinionista nella trasmissione I Raccomandati). Poi si è ritirato dalle scene, concedendo pochissime interviste. In una, a Radio Rai nel 2016, a proposito della scelta di vivere tranquillamente lontano dalla tv, spiegava:

“Conduzione di programmi? No, ho finito quando dopo il decimo anno ho detto addio a Uno Mattina, era un addio sentito. Ero stanco. Quando si sente di non essere più nella forma dovuta si deve troncare, è un dovere meritano sia le trasmissioni sia soprattutto gli ascoltatori o telespettatori. Quindi con la conduzione ho chiuso. Sono molto contento di essere invitato in molte trasmissioni sia televisive sia radiofoniche e adesso da un po’ di tempo contentissimo che mi invitano anche a Mediaset. Mi fa molto piacere andare lì, ma sempre come opinionista e ospite”.

Giurato ha anche negli ultimi anni ricevuto diverse proposte per partecipare ad alcuni reality show. Ha sempre detto no, continuando a mantenere molto riserbo sulla sua vita privata. L’ex conduttore Rai tiene parecchio alla sua privacy. Per questo non ha nemmeno un account social.