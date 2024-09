Rita Dalla Chiesa spiazza su Frizzi: corna, “ma dovevo perdonare”

Rita Dalla Chiesa protagonista a Storie di Donne al Bivio. La parlamentare di Forza Italia nonché ex conduttrice di Forum si è confidata con Monica Setta (la puntata andrà in onda lunedì 9 settembre alle 21.20 su Rai 2). Durante il faccia a faccia è tornata a parlare del grande amore provato per il compianto Fabrizio Frizzi e del perché il matrimonio con lui finì. A colpire il passaggio in cui ha sostenuto che se avesse agito in modo differente, le nozze non sarebbero giunte al capolinea.

Rita Dalla Chiesa e la confessione sorprendente sulla fine del matrimonio con Frizzi

Il conduttore e la parlamentare si sono sposati nel 1992, separandosi sei anni dopo, per poi divorziare nel 2002. “Quello tra me e Fabrizio Frizzi – ha confessato Dalla Chiesa a Monica Setta – è stato un grande amore. Dopo di me lui ha amato profondamente Carlotta Mantovan ma le nostre storie appartengono a tempi diversi”. Quindi la confidenza piuttosto sorprendente: “Oggi penso che se avessi saputo perdonare, il mio matrimonio con Fabrizio probabilmente non sarebbe finito”.

Perdonare cosa? Quasi certamente, come sottolineato dall’Ansa, la deputata ha fatto riferimento al presunto tradimento del conduttore con la corista di Domenica In Graziella De Bonis. Dunque Dalla Chiesa, a distanza di oltre 25 anni, a mente fredda, è convinta che avrebbe potuto dare una chance in più all’ex e che il matrimonio ne avrebbe giovato.

Non è la prima volta che l’ex volto di Forum allude alla faccenda. Qualche anno fa, sempre in un’intervista, raccontò che decise di lasciare Frizzi perché iniziò a capire che c’era qualche problema. Questo è ciò che svelò:

“Ma sai il nostro lavoro ci porta a stare sempre fuori casa, ci si vedeva poco e non pensavo che la maretta potesse essere definitiva. Stavamo insieme dal 1983 e ci siamo sposati nel 1992, ma un giorno ci fu qualcosa di cui mi resi conto e capì che qualcosa non andava, noi donne abbiamo un sesto senso. Sai, quando l’amore è grandissimo e anche un solo pizzico viene meno, crolla tutto”.

Quando venne annunziata la separazione, vennero usati toni soft a livello pubblico con Frizzi che dichiarò che dopo tanti anni felici al fianco della moglie qualcosa si era rotto. “Per non farci del male abbiamo deciso di dividere momentaneamente le nostre strade”, aveva chiosato il presentatore.

Rita Dalla Chiesa e la verità sui rapporti con Franco Nero e Al Bano

Tornando al faccia a faccia con Monica Setta, Rita Dalla Chiesa ha anche parlato del flirt platonico avuto con Franco Nero. In particolare ha definito l’attore un uomo bellissimo, visto in svariate occasioni a cena. Nessun legame intimo però: “Ci siano frequentati amichevolmente, ma i miei occhi non potevano competere con quelli di Vanessa Redgrave”. Dopo che si lasciò con Frizzi cominciò a vedere Al Bano Carrisi, pure lui fresco di cocente batosta matrimoniale. Era il periodo in cui era saltato il legame con Romina Power.