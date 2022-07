Luca e Soraia, addio vicino: UeD ora deve davvero cambiare rotta

Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti, coppia da poco sbocciata a Uomini e Donne, sarebbero già sul punto di dirsi addio. Secondo i ben informati, la relazione sarebbe già giunta al capolinea. Tra coloro che non hanno dubbi sull’epilogo della vicenda sentimentale c’è l’esperto di gossip Amedeo Venza che, tramite una Story IG, previa consulta di alcune fonti, ha reso noto che lei avrebbe chiesto all’ex tronista di trascorrere un weekend assieme, ricevendo picche in quanto lui avrebbe preferito passare il fine settimana con l’amico Matteo Ranieri. Alla luce di ciò l’ex corteggiatrice e Salatino avrebbero avuto una discussione accesa. L’annuncio della rottura, sempre secondo Venza, sarebbe imminente.

UeD, perché è necessario cambiare rotta

Nei giorni scorsi sono stati Matteo Ranieri e Valeria Cardone ad annunciare la conclusione della loro storia. Un fatto che ha innescato una serie di polemiche roventi sui social, con una buona fetta del pubblico del programma delusa. Non solo dai due ragazzi, ma anche dallo stesso show. Motivo? Negli ultimi anni troppo spesso si è avuta la sensazione che tronisti/e e corteggiatori/trici abbiano sfruttato Uomini e Donne solo per fini personali. Laddove arrivasse a breve la rottura tra Salatino e Soraia, ci sarebbe un’ulteriore ondata di proteste.

Dunque? Dunque è bene che la redazione di Maria De Filippi sia più oculata nei casting. Un cambio di rotta è necessario: certo non è che per forza dei ragazzi giovani debbano stare assieme tutta la vita. Il punto, però, è che secondo molti, alcuni personaggi prendono tutti per i fondelli, usando il programma solo al fine di avere visibilità. E questo è un problema per lo stesso dating show visto che uno dei suoi punti forti dovrebbe essere quello di dispensare storie credibili e non teatrini.

Quando viene meno la credibilità di un programma, c’è il forte rischio che si possa rompere il ‘patto’ con il proprio pubblico di riferimento. Ed è questo il pericolo a cui potrebbe andare incontro Uomini e Donne se non riuscirà a cambiare rotta nelle prossime stagioni.