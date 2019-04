Luca e Marina, dopo l’Isola un programma insieme: l’annuncio di Vismara

Luca Vismara e Marina La Rosa dopo l’Isola dei Famosi: un programma insieme

Una forte amicizia quella nata tra Luca Vismara e Marina La Rosa all’Isola dei Famosi. I due sono stati molto apprezzati dal pubblico di Canale 5 anche attraverso questo importante rapporto che si è creato tra loro in Honduras. Sin dai primi momenti, si sono sostenuti a vicenda, trascorrendo moltissimo tempo insieme. Ora ospite a Mattino 5, Luca ammette che sperava di poter arrivare sino alla fine insieme a Marina, anzi ci credeva. Ma insieme all’ex gieffina, a combattere per la vittoria, è arrivato Marco Maddaloni. Proprio su questo punto, Vismara dice la sua opinione, definendo il vincitore “il vero stratega”. Prima, però, il cantante vuole fare un importante annuncio. In anteprima ci tiene a svelare che sia a lui che a Marina è stato proposto di condurre un programma in radio. Sembra proprio che ci sia questa grande possibilità di vederli ancora insieme. Un’ottima notizia per i fan che hanno, sin da subito, apprezzato la loro amicizia in Honduras. Pare, dunque, che questo rapporto nato sull’Isola possa funzionare anche per un programma radio.

Luca Vismara annuncia un programma in radio con Marina La Rosa, le parole su Marco Maddaloni

“Vi devo dare una notizia in anteprima: ci hanno proposto di fare un programma in radio insieme”, annuncia Luca a Mattino 5. Vismara dà questa notizia con il sorriso sulle labbra, contento di poter continuare a trascorrere ancora del tempo con Marina, con cui ha stretto un legame molto importante. Avrebbe voluto arrivare sino all’ultimo secondo al suo fianco, ci sperava davvero. Ma a combattere l’ultimo televoto con l’ex gieffina è stato Maddaloni, il quale poi ha anche trionfato. “Ha giocato molto bene la finale, ha ammesso di aver portato avanti una strategia andando d’accordo con tutti. Temeva di essere nominato. Lo stratega è Marco”, rivela ora Luca in diretta.

Luca Vismara e Marina La Rosa l’amicizia continua dopo l’Isola

Luca è sicura che Marco si sia giocato le carte giuste in Honduras. Nel frattempo, ci tiene a precisare che Sarah Altobello ha rappresentato “la leggerezza in questa Isola”. Secondo Vismara, la sosia di Melania Trump non avrebbe recitato, ma sarebbe una vera e propria comica. Nonostante ciò, Luca si dice convinto del fatto che durante l’ultima settimana Sarah abbia “messo il carico a 90”. Intanto, la Altobello diventa protagonista di un caos all’interno della trasmissione di Federica Panicucci, insieme al suo manager Tony.