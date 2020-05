Luca e Ivana insieme dopo quarantena, lui confessa: “Non l’ho mai detto”

Luca e Ivana finalmente insieme dopo la quarantena: la coppia si riunisce dopo tre mesi

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono finalmente insieme, dopo mesi di lontananza forzata. Prima che in Europa scoppiasse l’emergenza Coronavirus, infatti, Ivana si è recata a casa della sua famiglia in Repubblica Ceca. Ha trascorso, come fa spesso, dei giorni insieme alle nipotine e tutti i suoi cari, poi è arrivato il lockdown. I confini tra le nazioni sono stati chiusi e ognuna di loro ha preso decisioni riguardo il modo di affrontare la pandemia. Per Ivana non è stato possibile fare ritorno a Milano fino a quando non sono state allentate le misure di sicurezza. Dopo il 4 maggio si è informata su come fare e, non essendoci mezzi di trasporto pubblici né aerei in partenza, ha deciso di tornare in Italia in macchina.

Luca Onestini riabbraccia la sua Ivana: “Grande giorno oggi”

Per Ivana è stata una vera odissea con blocchi e frontiere chiuse, ma ce l’ha fatta. Domenica scorsa ha aggiornato i fan dicendo di essere finalmente a Milano, ma naturalmente ha dovuto trascorrere due settimane in quarantena prima di uscire di casa o vedere altra gente. E quindi per altre due settimane, Luca e Ivana sono stati distanti. Più vicini, ma comunque a distanza. Fino a oggi: Ivana e Luca si sono rivisti e finalmente possono tornare alla loro vita di sempre. “Grande giorno oggi”, aveva scritto Onestini stamattina tra le stories su Instagram. E poi è comparsa la loro foto insieme su entrambi i profili, con un piccolo cuore rosso, per festeggiare l’essersi rivisti. Ma Luca ha fatto qualcosa di più, ha voluto scrivere una bellissima dedica per la sua amata, dopo aver difeso a spada tratta il loro amore.

Luca Onestini dopo aver rivisto Ivana: “È stata dura non lo nego”

Queste le parole di Luca: “È stata dura non lo nego. Non ve l’ho mai detto esplicitamente per non pesare su nessuno. In questo periodo ho pensato, riflettuto e scritto. Scritto pagine di cose che non credo pubblicherò mai. Io e Ivana siamo stati forzatamente separati da febbraio, lo sapete. Lei bloccata in Repubblica Ceca e io qui, chiuso in una Milano sotto attacco di un virus che sembrava onnipotente ma che con noi però, ha perso”. Per fortuna tutto è alle spalle oggi: “C’è stato un lieto fine anzi un nuovo lieto inizio. Tu sei mia, io sono tuo, come prima, più di prima. Avanti tutta”.