Luca Onestini, foto con Ivana e replica ai gossip: “Compatiamoli”

Luca Onestini ancora lontano da Ivana Mrazova, ma arriva la dedica che chiarisce tutto

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ancora separati, ma solo fisicamente. Il Coronavirus ha impedito alla coppia di ricongiungersi dopo il viaggio di Ivana in Repubblica Ceca, dove ha trascorso delle settimane in famiglia. Il viaggio si è trasformato poi in una permanenza decisamente più lunga del previsto, perché Ivana si è fermata a casa per più di due mesi. Un tempo molto lungo e che non era in programma, ma alla fine Ivana ne ha approfittato per stare con la sua famiglia ed è stata di sicuro molto bene. L’esigenza di tornare a Milano però si è fatta sempre più forte, vuoi per lavoro o vuoi per la mancanza di Luca, ma finalmente è riuscita a fare ritorno in Italia solo pochi giorni fa.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, il ricordo in attesa di rivedersi: “Siamo una cosa sola”

Quella di Ivana è stata una vera odissea per tornare in Italia, ma non è ancora il momento di rivedere Luca. La modella infatti sta trascorrendo la quarantena in isolamento, per altre due settimane quindi non potrà vedere Luca. Quest’ultimo oggi ha ricordato che due anni fa erano in vacanza alle Maldive e con una foto bellissima di quei giorni ha scritto una dedica a Ivana. Queste le sue parole: “Oggi sono due mesi e mezzo che non ci vediamo ma grazie a Dio siamo nuovamente vicini… Vi ho promesso di condividere sorrisi e non rotture di cogl….i e questo è un sorriso enorme. Siamo una cosa sola e questo periodo lontani non ha fatto altro che rendermi ancora più consapevole di questo”. Luca ne ha approfittato anche per replicare alle malelingue che li volevano divisi per altri motivi.

Luca Onestini replica ai gossip sulla sua storia con Ivana: “Tanti hanno parlato a vanvera”

Queste le sue parole: “In tanti hanno parlato a vanvera su di noi durante questo periodo lontani ma ognuno dice ciò che il suo ‘cervello’ gli permette di dire quindi, compatiamoli e andiamo avanti… La vita ha riservato loro schiaffi più forti di ogni mia parola”. E infine: “Tornando a ciò che più conta, torno a te. Ti amo piccola, manca poco”. Ivana Mrazova comunque ha risposto a questa dedica. Ecco il suo commento: “Mi mancano le parole, ma soprattutto mi manchi Tu. Non vedo l’ora di averti di nuovo tra le mie braccia. Ti amo”.