Dal loro rincontro al “Grande Fratello Vip“, Ivana Mrazova e Luca Onestini hanno fatto sognare tutta l’Italia, che ha iniziato a sperare su un ritorno di fiamma tra i due. D’altro canto, l’ex coppia ha sempre dichiarato di voler pensare con calma, fuori dalla Casa più spiata d’Italia, a un possibile ricongiungimento. Dunque, quando, alcuni giorni fa, hanno condiviso sui loro profili social un video insieme, i loro fan sono letteralmente impazziti pensando che fossero finalmente tornati insieme. Ma, la verità sembrerebbe essere un’altra.

A rivelare tutto è stato Gianmarco Onestini, il fratello di Luca. Ormai stabilito in Spagna, il 26enne è entrato a far parte di un altro reality iberico dal titolo “Sola solo reality”. Lì, si è ritrovato a parlare anche dell’ex vippone, a cui è legatissimo e con il quale ha appena passato diverse giornate nella meravigliosa città di Sevilla. Ebbene, durante una chiacchierata avvenuta poche ore fa, Gianmarco ha dichiarato che Luca è “libero e single“.

Dunque, i fan dei “Luvana” hanno avuto finalmente la risposta a tutti i loro quesiti. Anche se, ahimè, non è sicuramente quella che speravano. Luca e Ivana non sono tornati insieme e, almeno per ora, avrebbero solamente instaurato una bella amicizia. Ma, non è detta l’ultima. Entrambi hanno sempre detto che, semmai fossero tornati insieme, il processo sarebbe stato lungo e avrebbero voluto fare le cose molto con calma. Per questo, può darsi che, andando avanti con i mesi, ci potrebbero essere dei risvolti inaspettati. Tuttavia, per ora, Onestini e la Mrazova continuando ad essere solamente “ex“.

Gianmarco Onestini, il successo e l’amore in Spagna

Com’è noto, Gianmarco Onestini, dopo aver partecipato ad alcuni programmi italiani, è sbarcato in Spagna dove è diventato una vera e propria star. Era il 2019 quando Gianmarco ha partecipato al “Gran Hermano Vip“, la versione spagnola del Grande Fratello Vip, classificandosi al nono posto e acquisendo molta popolarità soprattutto grazie alla storia con la modella Adara Molinero.

L’anno seguente prende parte al reality “El Tiempo del Descuento“, vincendo questa volta la competizione. Da lì, ufficializza la relazione con Adara, ma nel 2020 i due si lasciando a causa di un tradimento da parte della donna con un tentatore della versione spagnola di Temptation Island.