Luca Dorigo: rapporto con Simona Ventura e l’idea della cena con la d’Urso

Luca Dorigo a ruota libera. Lo storico ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato una lunga intervista a Lorenzo Bosio sul canale Instagram #TvLO la webtv senza filtri, raccontando diversi aneddoti che lo hanno riguardato e snocciolando delle pillole su svariati personaggi celebri con cui ha avuto a che fare direttamente o indirettamente. Così, tra una parola e l’altra, sono usciti i nomi di Maria De Filippi, Barbara d’Urso, Jeremias Rodriguez e Simona Ventura. A proposito di quest’ultima, ha smentito categoricamente di aver avuto una storia con lei. Il gossip, diversi anni fa, aveva lasciato intendere altro, ma una liaison mai ci fu. “Eravamo molto amici, erano soltanto chiacchiere”, ha detto Dorigo che è poi passato a parlare della sua ‘madrina televisiva’, la De Filippi.

“Maria è una persona che mi ha cambiato la vita”, ha raccontato Luca, ricordando il periodo in cui fu protagonista a Uomini e Donne. Spazio anche agli opinionisti odierni. Su Gianni Sperti ha detto che è nel programma da molto perché “fa bene quello che deve fare e sta dentro un certo binario”. Su Tina, che al tempo in cui frequentava gli studi del dating show di Canale 5, non era ancora opinionista, ha dichiarato che è una “spalla intelligente perché va a sensazioni”. Si è giunti al capitolo Barbara d’Urso. Dorigo ha una sua teoria, pensa cioè che la conduttrice partenopea sia facilmente attaccabile per via degli ospiti che ha nelle sue trasmissioni. D’altro canto rivela che andrebbe volentieri a cena con lei perché è sicuro di avere molte cose di cui parlare e perché vorrebbe farsi conoscere per chi è “realmente“. Infine l’ex tronista ha svelato un retroscena sulla sua mancata partecipazione all’Isola dei Famosi. E qui tira in ballo Jeremias Rodriguez.

Dorigo ha affermato che era stato contattato dalla produzione del reality ed era tutto pronto per la sua partecipazione. La sua presenza dipendeva dal fatto che Jeremias aveva avuto un infortunio a una mano e quindi sembrava non dovesse più partire per l’Honduras. Alla fine però salpò e sbarcò sull’isola. L’ex tronista, sulla questione, ha un poco il dente avvelenato perché a suo dire sono state fatte “carte false” per permettere all’argentino di partire. Come mai sarebbe avvenuto tutto questo? “Io ho una sorella bellissima, però ha una bambina e vive qui in paese”. Messaggio più che chiaro: a Belen stanno fischiando le orecchie!