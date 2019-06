Luca Daffrè nuova fiamma dopo Angela? Un’amica di Cecilia Rodriguez

By

Luca Daffrè ha dimenticato Angela Nasti? L’ex corteggiatore è stato beccato insieme ad una mora, molto amica di Cecilia Rodriguez

Luca Daffrè beccato insieme ad una ragazza mora. Questo è lo scoop in esclusiva lanciato da Tabloit nella mattinata di martedì 25 giugno. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha così dimenticato la batosta presa all’interno del programma da Angela Nasti? La bella napoletana infatti ha preferito a lui Alessio Campoli, con il quale è durata davvero poco. Ora che la bufera su Angela si è calmata, almeno per il momento, il gossip ora si concentra su Luca che è stato paparazzato dal giornale in un noto locale milanese accanto ad una mora. Lei si chiamerebbe Giorgia ed è molto amica di Cecilia Rodriguez. Vi chiederete, cosa c’entra Luca con la sorella di Belen? Beh, i ben informati sapranno che Daffè è molto amico di Ignazio Moser, e dunque l’amicizia con l’ex gieffino l’ha fatto avvicinare anche alla sua fidanzata e successivamente all’amica Giorgia.

Luca Daffrè ritrova l’amore? Complicità con Giorgia

Le lacrime di Luca del dopo scelta hanno fatto ricredere molti sulle intenzioni del giovane nei confronti di Angela Nasti. Sembra per l’appunto che l’ex tentatore abbia finalmente messo una pietra sopra la questione Angela e che abbia finalmente voltato pagina. Dal video pubblicato sul sito ufficiale di Tabloit, Luca e questa ragazza, che sappiamo si chiami Giorgia, scherzano insieme mentre si abbracciano ripetutamente. Una bella serata quella passata da Luca in compagnia dell’amica di Cecilia Rodriguez.

Luca dopo Angela: tutti i gossip sulla sua vita amorosa

Su Luca Daffrè se ne sono dette di ogni. Dopo la fine dell’esperienza a Uomini e Donne, sul giovane modello trentino erano iniziate diverse chiacchiere. C’era chi ad esempio ipotizzava che avesse iniziato una relazione con un’altra ex di UeD, Ludovica Valli. Notizia poi prontamente smentita (“Siamo solo amici”).