Luca Daffrè e Ludovica Valli vicini, lei confessa: “Gli voglio bene”

Uomini e Donne, Luca daffrè e Ludovica Valli sempre più vicini: “Gli voglio bene”

Luca Daffrè e Ludovica Valli, grazie anche alla popolarità raggiunta dopo la loro partecipazione a Uomini e Donne, vantano oggi un’importante seguito sui social. Ex corteggiatore di Angela Nasti lui ed ex tronista del Trono Classico lei, entrambi ultimamente stanno passando sempre più tempo insieme. Questo lo hanno notato anche alcuni follower della Valli che, prontamente, su Instagram le hanno domandato se tra lei e Luca ci fosse qualcosa. Se sono fidanzati? A questa domanda Ludovica ha risposto con una serie di video postati sul suo profilo personale, cercando di fare chiarezza una volta per tutte sulla questione.

Ludovica Valli e Luca Daffrè non sono fidanzati, a dichiaralo è stata oggi l’ex tronista di Uomini e Donne in persona, giurando sul fatto che tra lei e il ragazzo ci sia solo una forte e sincera amicizia. Nessun legame sentimentale, ma solo affetto. “Siamo solo amici”, ha specificato a chiare lettere la Valli. La stessa, in merito al suo legame con Luca, ha poi aggiunto: “Gli voglio molto bene”, ribadendo quindi la stima che oggi prova nei confronti di Daffrè (che tuttavia rimane solo ed esclusivamente un suo amico e niente di più).

Luca Daffrè in lacrime dopo la (non) scelta di Angela Nasti

Non è passato molto tempo da quando Luca Daffré, in lacrime, lasciava gli studi di Uomini e Donne solo, senza Angela Nasti al suo fianco. Dopo aver corteggiato per mesi la tronista napoletana quest’ultima, come gli appassionati del Trono Classico già sapranno, ha preferito uscire dal programma insieme ad Alessio Campoli. La scelta di Angela non è ricaduta su Luca che, tuttavia, oggi sembra aver voltato pagina. Alcuni, per esempio, hanno iniziato addirittura a pensare che potrebbe essere lui il prossimo tronista di Uomini e Donne a settembre.