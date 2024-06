Luca Daffrè: “Flirt con Elisa Visari? Basta, ora parlo io”

Luca Daffrè rompe il silenzio. Nelle ultime ore, si è diffusa la notizia di una presunta frequentazione tra Elisa Visari e l’ex tronista. Il gossip è partito da Deianira Marzano, la quale ha ricevuto una segnalazione di un utente che avrebbe visto i due insieme in un locale di Milano Marittima. Il deejay aveva una serata e la modella sarebbe stata tutto il tempo nel privè ad aspettarlo. Dopodiché, l’utente in questione ha inviato anche delle foto della Visari dove si vede chiaramente il braccio tatuato di Daffrè. Inoltre, sia Elisa che Luca hanno condiviso nei loro profili Instagram video della serata.

Ma, non è finita qui. Un altro seguace di Deianira ha svelato di averli visti insieme anche nello stesso pomeriggio in un altro locale, ovvero il Mambo Beach. Da lì, in tanti hanno pensato che tra i due potrebbe esserci del tenero o che, semplicemente siano coinvolti in un flirt passeggero. Ricordiamo che, alcuni mesi fa, Elisa Visari si è lasciata con Andrea Damante dopo più di 3 anni d’amore. Successivamente, è stata beccata ai baci con l’attore Simone Susinna. Il flirt, però, è finito subito e, secondo alcune indiscrezioni, l’influencer si sarebbe rincontrata più volte con Damante.

D’altro canto, invece, da qualche mese Luca Daffrè è legato ad una nota influencer brasiliana, Bianca Andrade Da Silva, conosciuta con lo pseudonimo di Boca Rosa. I due hanno ufficializzato la storia lo scorso marzo e, da allora, non sono mancate tenere dichiarazioni sui social. L’ex tronista è anche volato fino in Brasile per passare del tempo insieme alla 29enne, che vive e lavora lì. Tuttavia, da ormai diverse settimane, è tornato in Italia. Questa distanza, però, al contrario di quanto si vociferava, non ha nulla a che vedere con una presunta rottura con Bianca.

A seguito delle voci di un flirt con Elisa Visari, Daffrè ha deciso di fare chiarezza parlando direttamente al telefono con Deianira Marzano. Stando a quanto riportato dall’esperta di gossip, il deejay ha smentito categoricamente la notizia, spiegando di essere molto innamorato di Bianca. L’ex tronista si trova in Italia per lavoro ma, nonostante la distanza, starebbe cercando di far funzionare in tutti i modi questa relazione. Dunque, tra Elisa e Luca ci sarebbe solo un rapporto amichevole, data anche dalle varie amicizie che avrebbero in comune.