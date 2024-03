Uomini e Donne, Luca Daffrè ha ritrovato l’amore: ecco con chi

L’ex tronista di Uomini e Donne, Luca Daffrè, ha finalmente ritrovato l’amore al fianco di Bianca Andrade da Silva. A dare la notizia è stata la stessa influencer brasiliana che, nelle ultime ore, ha postato alcune stories sul suo profilo Instagram e fotografie in compagnia di Daffrè. I fans del programma condotto da Maria De Filippi ricorderanno sicuramente che la scelta dell’ex tronista, avvenuta lo scorso 8 maggio, era ricaduta sulla corteggiatrice Alessandra Somensi. Una bella storia d’amore, che aveva fatto sognare migliaia di telespettatori e che era culminata con il desiderio di entrambi di continuare a frequentarsi e conoscersi meglio lontano dai riflettori.

Peccato però che, una volta finito il programma, la magia tra di loro si sia dissolta e infatti, a distanza di pochissimo tempo, i due avevano comunicato ai loro fans la rottura definitiva della loro relazione. Da quel momento in poi, l’ex tronista, persona da sempre molto riservata, non ha più fatto sapere nulla circa la sua vita sentimentale, preferendo tenere le sue frequentazioni segrete. O almeno fino a oggi.

Chi è Bianca Andrade da Silva

Come anticipato, a dare la notizia circa l’inizio della loro relazione è stata proprio l’influencer brasiliana che, attraverso qualche scatto pubblicato su Instagram, ha annunciato la nascita di questa nuova coppia. Lei si chiama Bianca Andrade da Silva ma è più che altro conosciuta con lo pseudonimo di Boca Rosa. Nata a Rio de Janeiro il 15 Ottobre del 1994, la ventinovenne è famosa nel suo paese in qualità di influencer e vanta più di 20 milioni di followers su Instagram. Ma non è finita qui, in quanto il suo curriculum è molto ricco e annovera esperienze in qualità di creatrice digitale, imprenditrice, youtuber, direttrice creativa, attrice e presentatrice.

Parlando della sua vita privata, tra le frequentazioni famose di Bianca vale la pena ricordare quella con il noto Youtuber e influencer Bruno Carneiro Nunes. Una storia molto importante, dalla quale è nato il primogenito di Boca Rosa: Cris, venuto al mondo il 15 luglio 2021. La loro relazione non ha però retto per molto tempo e un anno dopo la nascita del loro primogenito i due hanno deciso di separare le loro strade e comunicare ai loro followers la fine del loro rapporto.