Luca Barbareschi: “Non lascerò eredità ai miei figli”, ecco perché

A La vita in diretta l’attore e produttore ha fatto delle rivelazioni sull’educazione impartita ai suoi eredi

Rivelazione inaspettata di Luca Barbareschi. Il popolare attore e produttore ha annunciato a La vita in diretta di Alberto Matano che non ha alcuna intenzione di lasciare l’eredità ai suoi figli. Il 64enne è padre di ben cinque eredi: Beatrice, Angelica, Eleonora, Maddalena e Francesco Saverio. Le prime tre ragazze sono frutto del matrimonio tra Barbareschi e Patrizia Fachini mentre gli ultimi due sono nati dal rapporto con l’attuale compagna Elena Monorchio, erede dell’ex ragioniere generale dello stato Andrea. Qualche anno fa Barbareschi ha scoperto di avere anche un sesto figlio, che vive in America, e che è nato da una relazione di gioventù.

A La vita in diretta Luca Barbareschi ha spiegato che non lascerà nulla ai suoi figli. Darà tutta la sua eredità a qualche fondazione che fa opere di bene. Questo il motivo che si cela dietro questa decisione:

“Ho dato loro un’istruzione fuori dal comune, nelle migliori università dal costo di 900mila euro in cinque anni. Per questo ho deciso di non lasciare loro niente, dopo gli studi devono cavarsela da soli. Ho visto i figli dei miei amici essere viziati. Mia figlia, che è una designer, si è comprata casa da sola a trent’anni e ha una sua piccola azienda”

Una scelta, quella di non lasciare l’eredità ai propri figli, che non è del tutto nuovo nel mondo dello spettacolo e non solo. Prima di Luca Barbareschi hanno fatto il medesimo annuncio lo chef e ristoratore Gordon Ramsey e l’imprenditore e filantropo Bill Gates.

Luca Barbareschi ha rilasciato questa dichiarazione a La vita in diretta nello spazio dedicato al talk show sulle recenti affermazioni di Guido Barilla. L’imprenditore ha esortato i giovani a non accettare sussidi, ma ad impegnarsi per trovare un lavoro stabile e, quindi, rimboccarsi le maniche.

Nessuno dei cinque figli di Luca Barbareschi ha deciso di seguire le orme paterne nel mondo dello spettacolo. Nonostante questa presa di posizione l’artista sembra non avere alcun problema con i suoi sei ragazzi, con i quali ha un ottimo rapporto.

Al contrario dei suoi figli Luca Barbareschi non ha avuto un’infanzia facile. Tempo fa, a Vieni da me di Caterina Balivo, ha raccontato di essere cresciuto senza la madre. Dopo il divorzio i genitori di Luca si sono separati: la madre si è trasferita a Roma portando con sé la sorella più piccola. Luca Barbareschi è cresciuto con il supporto del padre, ex partigiano, e due zie.