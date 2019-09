Luca Argentero a Verissimo: le parole d’amore per la fidanzata Cristina

By

Luca Argentero a Verissimo parla del matrimonio in arrivo con Cristina Marino

Luca Argentero è tornato a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 28 settembre. L’attore è stato invitato da Silvia Toffanin per presentare la sua ultima fatica cinematografica, il film dedicato alla vita e alle opere di Leonardo Da Vinci. Ma Argentero ha rilasciato delle dichiarazioni importanti pure su Cristina Marino, la sua fidanzata da quattro anni. Luca, nonostante il matrimonio fallito con la collega Myriam Catania, sogna di sposare presto la sua nuova compagna. E nel salotto Mediaset ha ribadito la sua voglia di convolare di nuovo a nozze e di costruire qualcosa di concreto e duraturo con Cristina, di professione attrice e fitness influencer.

Luca Argentero ribadisce a Verissimo l’amore per Cristina

“Si, voglio sposarmi. Quando trovi una persona che ti rende migliore, che arricchisce la tua vita, è giusto pensare a progetti importanti”, ha detto con gli occhi profondamente innamorati Luca Argentero a Verissimo. “Io ho bisogno di progettualità e dopo quattro anni insieme è normale pensare ad un matrimonio, a mettere su famiglia. Spero di riprodurmi prima o poi”, ha confidato Argentero a Silvia Toffanin. Al momento, però, non c’è ancora una data del grande evento, ma non è escluso che venga celebrato il prossimo anno.

Cristina Marino: chi è la fidanzata di Luca Argentero

Cristina Marino è una giovane attrice con un passato da modella. Al cinema ha debuttato in Amore 14 di Federico Moccia. Subito dopo è stata nel cast di Casa & Bottega e Vacanze ai Caraibi. In tv ha partecipato al talent show di Sky Dance Dance Dance. Sul web si è fatta notare per i suoi consigli sull’alimentazione e sul fitness: Cristina è una salutista convinta e un’appassionata di sport.