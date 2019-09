Luca Argentero, nozze confermate con Cristina Marino: “Non c’è la data”

Luca Argentero a Storie Italiane: l’attore conferma il gossip sul matrimonio con Cristina Marino

Se ne parla da diverso tempo ed ora è arrivata la conferma (e non solo tramite interviste) da parte del diretto interessato. Luca Argentero, ospite di Storie Italiane di Eleonora Daniele, ha parlato del suo rapporto con Cristina Marino ed ha confermato senza dubbi le nozze con l’attrice. Ha svelato però anche che la data ancora non c’è ma le cose belle arrivano con calma e senza fretta. Entrambi, infatti, sono molto impegnati nel lavoro, Argentero ha girato nei panni di Leonardo Da Vinci il film “Io, Leonardo“, al cinema dal prossimo 2 ottobre. Visibilmente imbarazzato, Argentero ha raccontato la sua felicità per la sua carriera ma ha rivelato davvero poco sulla vita privata.

Luca Argentero e il matrimonio con Cristina Marino: “La data non c’è“

La notizia del matrimonio di Luca Argentero con Cristina Marino era arrivata attraverso una foto di uno splendido anello, l’attore poi ne aveva parlato anche alla rivista GQ ed ora arriva la conferma in video. “Ancora non c’è una data“, spiega Luca Argentero per poi depistare la domanda, si rivolge alla conduttrice: “Ma nel frattempo tu ti sei posata senza dirmi niente“, alludendo al matrimonio della Daniele con Giulio Tassoni. L’imbarazzo di Argentero era visibile a tutti ma ha svelato cosa prova per la Marino: “L’amore deve migliorarti, ed io ho la fortuna di avere al mio fianco una persona che mi migliora“.

Luca Argentero parla della sua carriera: dal Grande Fratello al grande successo al cinema

Un percorso simile quello vissuto da Eleonora Daniele e Luca Argentero. Entrambi sono partiti dal Grande Fratello ed ora hanno messo su una grande carriera. L’attore ha spiegato così: “Pensavo di fare il costruttore e ho studiato economia. La vita poi mi ha regalato questo percorso, un sogno, vivo una vita a contatto con tante persone, sono sempre in giro, è un’avventura. Questo è il regalo più grande che la vita potesse farmi“.