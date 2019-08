Luca Argentero parla del secondo matrimonio con Cristina Marino

Se ne parla da giorni e a quanto pare i gossip sono fondati: Luca Argentero e Cristina Marino si sposano! Dopo le prime nozze con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania, Argentero è pronto a tornare all’altare con l’attuale fidanzata, di 13 anni più giovane. Luca crede molto in questo rapporto con la collega così come nell’istituzione del matrimonio. Per questo, dopo il prezioso anello che ha regalato alla Marino, Luca sta valutando il da farsi. Al momento non c’è ancora una data ma le intenzioni sono più che serie e l’attore lo ha voluto ribadire nell’ultima intervista al mensile GQ, che gli ha dedicato la copertina del mese di settembre. Tra le varie dichiarazioni, il 41enne ha speso delle belle parole pure per l’ex moglie, con la quale ha mantenuto un rapporto di affetto e stima.

Luca Argentero vuole sposare la fidanzata Cristina Marino

“Sto con una donna della quale sono follemente innamorato. Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì. Anche il matrimonio è una dichiarazione d’intenti che condividi con le persone alle quali vuoi bene e che ti vogliono bene”, ha dichiarato Luca Argentero. “Per quanto mi riguarda non ho bisogno di conferme del mio sentimento, ma penso sia giusto mettere a parte del mio legame chi mi sta a cuore. Quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia. Cri e io abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono insieme da quarant’anni e ancora si vogliono bene, si scambiano tenerezze. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto”, ha aggiunto. L’ex concorrente del Grande Fratello, oggi attore amato e affermato, non ha visto come un fallimento la fine del primo matrimonio con Myriam Catania, conosciuta sul set della fiction Carabinieri.

Tra Luca Argentero e Myriam Catania non ci sono rancori

“La fine di un matrimonio non è facile per nessuno. Chiudere, cambiare, ricominciare. Certo, parti con l’idea che duri per sempre, ma sono convinto che tutte e due abbiamo fatto del nostro meglio. Purtroppo non è andata bene. E se c’è una situazione che non ti rende felice, sereno, è meglio cambiare. Non ci sono rancori fra di noi. Sono contento che Myriam abbia trovato la sua strada, che abbia avuto un figlio. Io, da parte mia, sto vivendo una bellissima storia d’amore”, ha confidato Luca Argentero a proposito della sua ex moglie. Tra i due è rimasto un buon rapporto, anche se non si sentono e non si vedono più. La coppia non ha avuto figli e non c’è nulla che li tiene legati ancora oggi.

Ex moglie Luca Argentero: la nuova vita di Myriam Catania

Dopo il divorzio da Luca Argentero, Myriam Catania ha ritrovato la serenità accanto a Quentin, un pubblicitario francese conosciuto ad Ibiza. Per entrambi è stato un colpo di fulmine e pochi mesi dopo il primo incontro è nato il piccolo Jacques, che oggi ha 2 anni.

Cristina Marino: chi è la fidanzata di Luca Argentero

Cristina Marino è un’attrice e modella. Al cinema ha debuttato in Amore 14 di Federico Moccia. Subito dopo è stata nel cast di Casa & Bottega e Vacanze ai Caraibi: sul set di quest’ultimo film ha conosciuto Luca Argentero. I due formano ufficialmente una coppia dal 2016.