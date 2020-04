Luca Argentero: pronto a realizzare il sogno della fidanzata Cristina Marino

By

Luca Argentero e la fidanzata Cristina Marino incinta: l’attore mette finalmente su famiglia

Luca Argentero è innamorato pazzo di Cristina Marino, attrice e fitness influencer di 12 anni più giovane. L’incontro tra i due è avvenuto sul set del film Vacanze ai Caraibi, dopo la fine del matrimonio di Luca con la collega Myriam Catania. Oggi Argentero è al settimo cielo: con la Marino ha finalmente realizzato il desiderio di mettere su famiglia. Cristina è infatti in attesa di una bambina, che arriverà prima dell’inizio dell’estate. Una gravidanza vissuta nel totale riserbo un po’ per indole della coppia un po’ per il delicato periodo storico che stiamo vivendo. Una cosa è certa: l’attore torinese è molto preso da questa nuova fase della sua vita ed è pronto a realizzare il grande sogno della sua compagna.

Le ultime dichiarazioni di Luca Argentero su Cristina Marino

“La mia compagna ha dichiarato che vuole tre figli? Sono d’accordissimo con Cristina. Condivido molto quello che lei dice. Anzi, se trovate qualcosa di suo, sappiate che lo sottoscrivo”, ha fatto sapere Luca Argentero al settimanale Oggi. Dunque un rapporto – quello con la Marino – fatto di complicità e sintonia. E dove la differenza d’età non conta davvero nulla. “Non mi pesa, lui è fic*****o”, ha detto la futura signora Argentero in una vecchia intervista. E sì, perché Luca e Cristina sono pronti a diventare marito e moglie dopo la nascita della bambina (il cui nome è ancora top secret). In realtà il matrimonio era previsto da mesi ma la gravidanza ha leggermente cambiato i piani.

Luca Argentero al settimo cielo per l’arrivo della bambina

“Sono al ventesimo cielo! Ho sempre pensato che un giorno sarei diventato padre, ma un figlio non è una roba che ordini sul menu. Deve arrivare e questa bimba fa capolino nel momento migliore possibile, con una persona perfetta e stupenda come Cri“, ha assicurato Luca Argentero.