Luca Argentero e Cristina Marino aspettano una bambina: nozze rimandate

Luca Argentero presto papà, la fidanzata Cristina Marino è incinta

Fiocco rosa per Luca Argentero. La compagna Cristina Marino, ospite a Verissimo nella puntata in onda sabato 8 febbraio, ha annunciato di aspettare una bambina. Per entrambi si tratta della prima figlia. La piccola arriverà prima dell’estate e sarà solo l’inizio per Luca e Cristina. La Marino, infatti, sogna una famiglia numerosa, con almeno tre figli. E ovviamente non mancherà il matrimonio nonostante il divorzio dell’attore con la collega Myriam Catania. Le nozze erano in programma già da un po’ ma la gravidanza della giovane attrice e fitness influencer ha scombussolato tutti i piani.

Cristina Marino a Verissimo parla del futuro con Luca Argentero

“Sarà una femmina, per la gioia del suo papà. Non l’avrei mai detto, ero certa che sarei stata madre di un maschio…e invece. Mi piacerebbe avere tre figli, perché amo le famiglie numerose”, ha dichiarato Cristina Marino a Verissimo. “Dovevamo sposarci, ma non avevamo ancora definito niente. Mi sarebbe piaciuta una cosa molto semplice e quindi non c’era bisogno di una grande organizzazione. Tra poco, però, diventeremo tre e quindi abbiamo deciso di posticipare le nozze. Non c’è fretta: c’è l’amore e ci sarà una creatura”, ha aggiunto.

Luca Argentero: chi è la fidanzata Cristina Marino

Classe 1991, Cristina Marino è una modella e attrice italiana che ha debuttato con Federico Moccia e più precisamente nel film Amore 14, che risale al 2009. Ha conosciuto Luca Argentero sul set di Vacanze ai Caraibi. Ha recitato pure nella fiction Un passo dal cielo. La Marino è inoltre un’esperta di fitness e cura un blog dedicato all’argomento.