Luca Argentero si ritira dalle scene? Confessioni spiazzanti a Ti Sento

Luca Argentero è all’apice della sua carriera come attore. L’ex gieffino ha riscosso molto successo con il suo ruolo come protagonista in Doc – Nelle Tue Mani, serie tv Rai arrivata alla seconda stagione. Sempre in questi anni l’attore 44enne ha costruito una famiglia con la moglie Cristina Marino, dalla quale ha avuto una figlia nata nel 2020. Intervistato da Pierluigi Diaco nel programma Ti Sento Argentero ha parlato della possibilità di ritirarsi dalle scene.

Luca Argentero è stato ospite del talk show di Rai2 Ti Sento, condotto da Pierluigi Diaco. La puntata in cui è apparso andrà in onda stasera, 17 maggio 2022 in seconda serata. Il portale Bubinoblog ha fornito alcune anticipazioni della sua intervista destinata a generare un po’ di sconforto negli affezionati fan dell’attore. Il 44enne ha infatti rivelato di star pensando di allontanarsi dalla mondo dello spettacolo. La decisione, ha spiegato Argentero, nasce dal suo bisogno di vivere con ritmi più lenti e di godersi alcuni aspetti della sua vita finora rimasti inesplorati. Ecco cosa ha detto “Doc”:

“A me piacerebbe… O meglio non lasciarle per il gusto di fare un’uscita eclatante ma per recuperare un ritmo di vita che dopo vent’anni, è stato un ritmo forsennato. Mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più.”

Non sembra affatto una dichiarazione buttata lì da parte dell’ex gieffino, anzi. Dalle sue parole si comprende quanto si tratti di una decisione su cui effettivamente sta ragionando, probabilmente, da tempo. L’attore si sente in qualche modo “arrivato”: “Ho la sensazione dopo una ventina d’anni di aver fatto tutto quello che potevo fare”.

Nel corso dell’intervista Argentero ha anche parlato del suo lato spirituale, raccontando di stare spesso a contatto con la natura, soprattutto in montagna, per avvicinarsi in qualche modo a Dio.

“È una questione molto fisica: un mio amico alpinista una volta mi disse ‘io mi sento più vicino a Dio in cima a una montagna che dentro una Chiesa’. Non che dentro la Chiesa tu non lo senta, ma in montagna sei comunque più in alto, quindi bene o male sei più vicino…”.

In effetti, dalla partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello versione NIP nel 2003 Argentero ne ha fatta di strada. Il torinese ha lavorato come modello per poi sbarcare nel mondo del cinema e delle serie televisive. Oggi, dopo aver preso parte a progetti importanti come Saturno Contro, Mangia Prega Ama, Le Fate Ignoranti – La serie, il 44enne è un interprete affermato.

Resta da vedere se davvero Argentero appenderà presto i panni di attore al chiodo o se regalerà agli appassionatissimi telespettatori altre stagioni di Doc – Nelle Tue Mani interpretando l’amato dottore Andrea Fanti.