Doc Nelle tue mani, terza stagione: cosa si sa, parlano Argentero e Gioli

Doc Nelle tue mani è stata una tra le fiction più amate degli ultimi anni dal pubblico di Rai Uno: la prima stagione ha fatto man bassa di ascolti, la seconda è persino andata meglio, ingrossando il seguito di utenti affezionati alle vicende di Andrea Fanti & Co. Milioni di ‘seguaci’ televisivi hanno osservato attentamente l’evolversi delle vicende e tantissimi sono coloro che ora si chiedono se la serie tv sarà rinnovata con una terza stagione. Sulla questione, di recente, si sono espressi due protagonisti del prodotto audiovisivo, vale a dire gli attori Luca Argentero e Matilde Gioli, i quali hanno parlato ampiamente dell’eventualità di mettere in cantiere nuovi episodi.

Doc Nelle tue mani 3 si farà? Parla Matilde Gioli: le anticipazioni sulla terza stagione e sul personaggio Giulia Giordano

Gioli ha consegnato le sue anticipazioni e riflessioni al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Interpellata su Giulia Giordano, la dottoressa del reparto di medicina interna di cui veste i panni nella fiction, ha dichiarato: “Cosa le accadrà in futuro? Lei in realtà è una roccia e per questo motivo le sfortune le danno tutte a lei. Onestamente spero però in un futuro migliore”. A questo punto le è stato domandato se secondo lei la serie tv avrà una terza stagione. “Una parte di me – ha spiegato – sa che ci sarà una terza stagione, anche perché ci sono storie incompiute e il finale di questa stagione è aperto, soprattutto per il personaggio di Giulia”.

Quelle rivelate dall’attrice sono informazioni preziose: confermando il finale aperto, fa presupporre che gli sceneggiatori si sono tenuti buoni più canali narrativi per dare spazio a nuovi sviluppi della trama. Dalla sua parte, Doc Nelle tue mani ha pure, come poc’anzi detto, ascolti monster.

Sono principalmente tre i motivi per cui una fiction può non essere rinnovata: perché è poco seguita (non è il caso di Doc), perché narrativamente sono state chiuse tutte le storie (non è il caso di Doc), perché chi è ai vertici del progetto, per qualsivoglia motivo, decide di mollare (non è il caso di Doc). Insomma, tutti gli elementi, spingono a credere che ci saranno nuovi ed entusiasmanti episodi.

Doc Nelle tue mani 3 vedrà la luce? L’opinione di Luca Argentero

In un’intervista recente, circa la possibilità di imbastire nuove puntate di Doc, ha detto la sua il protagonista della serie tv, Luca Argentero. L’attore, chiacchierando con il portale Davidemaggio.it ha affermato di aver sempre creduto che la fiction, per essere completata, avrebbe dovuto srotolarsi lungo tre stagioni.

“Io ti parlo di un mio desiderio personale, mi sono sempre immaginato Doc su tre stagioni. Poi quello che verrà non lo posso sapere. Dall’inizio, quando ne abbiamo parlato sia con Luca Bernabei che con gli sceneggiatori, l’abbiamo un po’ sempre immaginata su tre stagioni perché è un po’ un formato classico della serialità. Almeno avere tre stagioni per poter raccontare tutto quello che vuoi raccontare. Poi, quando si va oltre, si va oltre per ragioni diverse dalla drammaturgia, diventa un ragionamento legato al successo che la serie ha in quel momento e se la vuoi portare avanti devi trovare degli escamotage narrativi per mantenere alta la qualità”.

Doc Nelle tue mani 3, quando potrebbe iniziare

Per ora, circa la terza stagione della fiction, non c’è alcuna certezza ufficiale nonostante tutto faccia presagire che Andrea Fanti tornerà ad allietare il pubblico Rai con un terzo capitolo della sua storia. Se ciò dovesse avvenire, è probabile che i nuovi episodi verranno confezionati lungo il 2022 e che potrebbero essere trasmessi a inizio 2023. Insomma, se tutto dovesse filare liscio, per le puntate inedite, bisognerà attendere circa un anno.