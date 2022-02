Luca Argentero salta Sanremo: lui e la moglie colpiti da un grave lutto

Luca Argentero stasera non prenderà parte al Festival di Sanremo 2022 come super ospite. L’amatissimo attore avrebbe dovuto salire sul palco dell’Ariston nel corso della seconda serata del 2 febbraio, ma il pubblico non avrà l’opportunità di vederlo sul piccolo schermo. Purtroppo è accaduto qualcosa di terribile nella sua famiglia, un grave lutto: è morto il padre della moglie Cristina Marino. L’interprete del dottor Andrea Fanti in Doc-Nelle tue mani era tanto atteso sul famoso palco, proprio per celebrare il successo ottenuto dalla serie di Rai 1.

La scorsa settimana, ha quasi raggiunto il 30% di share con la quinta puntata. L’Ariston dovrà rinunciare alla sua presenza. L’assenza di Luca Argentero a Sanremo va ovviamente compresa con il massimo rispetto. Secondo quanto scrive Il Messaggero, fonti vicine alla famiglia assicurano che l’attore “ha già dato forfait al Festival”. Il suo unico desiderio ora è quello di stare a fianco a sua moglie, per darle tutto il supporto necessario in questo momento così difficile. Il padre di Cristina era un imprenditore originario della Sicilia e lascia anche un altro figlio, che lavorava insieme a lui.

L’annuncio arriva a poche ore di distanza dall’inizio della seconda serata del Festival. Il divo italiano, dopo l’annuncio dato attraverso le agenzie, sceglie il riserbo assoluto. Anche Cristina Marino preferisce il silenzio. Non si sa che l’ospitata di Argentero sia saltata definitivamente per questa 72esima edizione o se sia stata semplicemente rimandata.

Sicuramente nei prossimi giorni si avranno delle certezze al riguardo. Lasciare andare un genitore non è mai una cosa semplice e l’attore vuole indubbiamente restare a fianco di sua moglie, sposata lo scorso marzo e da cui ha avuto la figlia Nina Speranza.

Sanremo 2022, ospiti seconda serata

Per quanto riguarda gli altri ospiti della seconda serata del 2 febbraio 2022 non ci sono dubbi: loro ci saranno. Dopo l’emozionante momento regalato dai Maneskin ieri, tornerà sul palco dell’Ariston Laura Pausini, la quale conquistò il successo proprio qui nel 1993 nella sezione novità con il brano Solitudine. Per la prima volta dal vivo, la celebre artista italiana presenterà il nuovo brano Scatola.

Ad affiancare Amadeus ci sarà Lorena Cesarini come co-conduttrice della kermesse. Non mancherà lo spazio dedicato all’amatissimo Checco Zalone. Invece, sulla nave ormeggiata al largo di Sanremo ci sarà Ermal Meta, che si esibirà con la canzone con cui si è aggiudicato il terzo posto della classifica finale lo scorso anno, Un milione di cose da dirti.