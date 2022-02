Luca Argentero, l’ex Bargilli: “Perché non è durata e i rapporti oggi”

Luca Argentero, protagonista di DOC – Nelle Tue Mani oggi sposato con Cristina Marino, si è fatto conoscere al pubblico partecipando alla terza edizione della versione NIP del Grande Fratello, nel 2003. Qui ha conosciuto la sua ex fidanzata, Marianella Bargilli. Quest’ultima, oggi attrice di teatro, ha rilasciato un’intervista al settimanale OGGI durante cui si è aperta a proposito della loro relazione.

Luca Argentero è diventato popolare proprio all’interno della Casa del GF. Qui l’allora studente e barman 24enne ha intrapreso una relazione con Marianella Bargilli che allora di anni ne aveva 31. La differenza di età tra loro è stata, come ha spiegato l’attrice, una delle ragioni per cui il loro flirt non si è trasformato in qualcosa di più solido e duraturo. Una volta conclusa l’avventura all’interno del loft di Cinecittà, infatti, i due si sono separati. La Bargilli, come ha raccontato ai microfoni di OGGI, ha subito voltato pagina innamorandosi di un uomo più grande di lei:

“24 giorni dopo essere uscita dalla Casa incontrai Geppy Gleijeses, con cui avrei diviso per anni vita e palcoscenico: aveva 17 anni più di me, io ero una donna già formata, mi attraevano uomini più grandi. Luca era un ragazzo”.

Il loro amore, seppur effimero, non si è nemmeno trasformato in amicizia: i due, a detta della Bargilli, hanno tagliato ogni tipo di rapporto. Anzi, la 49enne non sembra per niente intenzionata a ricucirli, contenta di mantenere una certa distanza con l’attore di DOC.

“Non ci ho più pensato. Seguo la sua carriera, su cui avrei scommesso, sono contenta per lui, e felice se lui è felice: è una persona splendida ma ognuno ha la propria vita”.

Marianella Bargilli ha anche rivelato cosa l’ha colpita in Argentero, oltre al suo aspetto fisico che lo fece notare al grande pubblico già ai tempi del GF.

“Non prendiamoci in giro. C’è l’aspetto fisico che è un dato oggettivo. Piace a tutte e tutti, non conosco un essere umano che non lo trovi bellissimo. Ma quel che era davvero sorprendente, in un ragazzo di nemmeno 25 anni, era l’estrema educazione e un’intelligenza prontissima”.

Argentero, all’epoca della sua partecipazione al GF dove si è classificato terzo, era uno studente di Economia e Commercio all’Università di Torino, sua città natale. Per mantenersi l’attore e modello era impiegato in una discoteca, dove faceva il barman. Ricordando i tempi della loro liaison la Bargilli ha tenuto a rimarcare che, nonostante i giornali del periodo hanno descritto la loro love story come “scandalo”, si è trattato di qualcosa di elegante e pulito rispetto “a quello che si vede ora”.

“Siamo due persone eleganti, con famiglie solide alle spalle: il trash non ci appartiene”.

In ogni caso la Bargilli non sembra nutrire rancore nei confronti del suo ex. L’attrice ha spiegato di non aver mai pensato alla sua relazione con Argentero come qualcosa che potesse proseguire anche fuori dalla Casa.

“So che ci sono coppie nate lì, nella Casa, che poi si sono sposate. Ma io l’ho vista da subito come un’avventura dentro l’avventura del GF: molto tenera, molto delicata. Sono felice di averla vissuta”.

Marianella Bargilli oggi si professa single mentre com’è noto Argentero, dopo una lunga relazione con Myriam Catania, ha formato una famiglia con Cristina Marino, conosciuta nel 2015. I due hanno avuto una figlia, Nina Speranza, nata nel 2020, e sono convolati a nozze nel giugno 2021.