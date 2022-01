Cristina Marino non nasconde il suo fastidio per le fan di Luca Argentero. Non tutte, ma quelle più invadenti possono avere dei comportamenti che alla moglie dell’attore non vanno molto giù. Lo ha raccontato in una intervista al Corriere della Sera, ma ha precisato di non essere una persona gelosa, altrimenti non avrebbe mai potuto sposare Luca Argentero. Insomma, era consapevole di tutto ciò a cui stava andando incontro eppure in alcuni casi ci sono dei comportamenti che la irritano in modo particolare.

Cristina è sicura dell’amore di Argentero e si fida ciecamente di lui, ma è altrettanto certa che alcune fan sono troppo invadenti e arrivano a mancare di rispetto. A lei, al suo matrimonio e alla sua famiglia: sono genitori di Nina Speranza, nata a maggio del 2020 e che continuano a proteggere dai social. Una scelta di cui non si sono affatto pentiti, anzi. Tornando alla gelosia, Cristina Marino ha raccontato i comportamenti delle fan che la irritano:

“Mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne. Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti, che urlano ‘Oddio ti amo’, ‘Oddio che bello’, come se io di fianco, per esempio, non ci fossi. Non sono frasi giustificabili solo perché è famoso. Ci sono tanti modi per manifestare il proprio essere fan, ben venga quello educato”

L’attrice non riesce a tollerare questi comportamenti secondo lei eccessivi. Non le dà fastidio il fatto che fermino Luca Argentero per una foto, per esempio, ma alcune parole soprattutto pronunciate in sua presenza. Tuttavia è consapevole di essere una donna fortunata, come le scrivono tantissime persone sotto le foto su Instagram e con le quali lei concorda. Allo stesso tempo, però, pensa che anche Argentero sia fortunato a essere sposato con lei:

“La risposta sincera è che anche lui è caduto in piedi! Sono senz’altro fortunata, infatti ho scritto su Instagram che ogni donna meriterebbe un Luca Argentero. Ma mi sembra che anche a lui sia andata benissimo”

La popolarità di Luca Argentero è alle stelle soprattutto in questo periodo con la fiction Doc Nelle tue Mani. Lui è sempre stato tra gli attori più amati, in realtà, ma il grandissimo successo di Doc ha contribuito alla sua popolarità. E forse alle fan che per strada gli urlano “ti amo”. Anche Cristina Marino sarà presto in tv con la seconda stagione di Makari, che ha girato in Sicilia. Non è stato semplice per lei stare lontano da sua figlia, che non poteva andare con lei. Per questo ha fatto una follia: “Ho fatto la pazzia di fare andata e ritorno da Milano in giornata. Per stare con la mia famiglia”. Cristina Marino e Luca Argentero sono molto innamorati e formano una delle famiglie più amate e seguite del mondo dello spettacolo.