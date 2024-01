Luca Argentero: le frasi sulla moglie colpiscono, la reazione di lei

Luca Argentero si è raccontato a ruota libera a Domenica In, concedendo un’interessante intervista a Mara Venier. L’attore ha parlato sia della sua vita privata sia del suo percorso professionale. La chiacchierata con la ‘Zia’, infatti, è stata anche l’occasione per ricordare che tra poco, su Rai Uno, andrà in onda la nuova e attesissima stagione di Doc – Nelle Tue mani (l’appuntamento per la prima puntata è per giovedì 11 gennaio). Lungo la conversazione Argentero ha anche speso parole dolcissime per la moglie Cristina Marino e i suoi due figli, Nina Speranza e Noè Roberto.

L’interprete ha ricordato la prima gravidanza della compagna, vissuta durante la pandemia. La Marino, come molte altre donne in dolce attesa in quei mesi tragici per l’Italia e il mondo, ha vissuto la dolce attesa in modo surreale. Così Argentero sulla vicenda: “Allora lei era incinta, è stata una cosa assurda… Nonostante tutto abbiamo vissuto tutto con gioia”.

Dunque ha parlato di quanto la moglie sia per lui importante e che senza di lei non avrebbe raggiunto un picco di felicità così elevato: “Sono fortunato: nulla di questa felicità sarebbe arrivato senza il regalo che è Cristina. Insieme stiamo costruendo una famiglia bellissima. Io vorrei fare solo il papà, attorno a me non vedo nulla di più interessante. Doc compreso”.

L’attore ha poi narrato che la primogenita è assai saggia per la sua età e che spesso, per alcuni ragionamenti che fa, lo lascia senza parole: “Nina inizia a essere una fonte di saggezza. A tre anni e mezzo è una fonte di saggezza. Tre giorni fa mi ha guardato e mi ha chiesto “che cos’è la vita?”. Prima che le rispondessi lei mi ha detto “è l’amore, vero?”. Ha intuito già tutto”.

“Io e Cristina – ha aggiunto – investiamo tanto tempo, è una bimba meravigliosa. Con Noè noto la differenza tra maschio e femmina. È una benedizione quella che mi è stata data, avere un maschio e una femmina”. Dopodiché ha sottolineato nuovamente quanto la famiglia, per lui, arriva prima di qualsiasi altra cosa, lavoro compreso: “Ormai non prendo nessuna decisione senza aver contemplato un piano condiviso con la mia famiglia”, ha concluso l’attore.

A seguire da casa l’intervista del protagonista di Doc – Nelle tue mani c’è stata naturalmente Cristina Marino che si è sciolta nell’udire le dolci parole che Argentero le ha riservato. E infatti su Instagram ha postato una Stories zuccherosa: “Noi guardiamo la bellezza di papà che mi fa commuovere ancora”.