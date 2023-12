Luca Argentero fa una rivelazione su Fiorello a Doc 3

Rivelazione inaspettata di Luca Argentero a Viva Rai2: Fiorello doveva far parte della terza stagione di Doc. Nella trasmissione di Rai 2, andata in onda l’11 dicembre, è stato ospite l’attore che ha pubblicizzato la serie di cui è protagonista.

Doc andrà in onda su Rai 1 a partire da gennaio e c’è molta attesa e curiosità per questa nuova stagione. Argentero ha svelato però, un aneddoto che nessuno si sarebbe mai aspettato. Fiorello era stato contattato per far parte di una puntata della serie, ma lui ha rifiutato.

“Abbiamo rischiato di avere Fiorello all’interno della terza stagione del programma, ma lui ha rifiutato!“

Il conduttore ha poi spiegato il motivo, ironizzando: “Mi avevano dato il ruolo di uno che aveva una prostata così… e lui mi doveva fare l’esame!”.

Luca si è presentato in trasmissione vestito con il camice bianco e lo stetoscopio. In sottofondo la sigla del film Il medico della mutua di Alberto Sordi. L’attore ne ha interpretato una piccola parodia. La puntata di Viva Rai 2 si è chiusa con Fiorello e Argentero che hanno recitato in una puntata simulata di Doc.

Doc 3: anticipazioni

A partire da gennaio sarà possibile rivedere Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti in Doc 3. Il protagonista, questa volta, riuscirà a recuperare la memoria e a ritornare direttore di reparto, affiancato da Giulia (Matilde Gioli), Riccardo (Pierpaolo Spollon) e Damiano (Marco Rossetti).

Recuperare i 12 anni di memoria persi sarò molto difficile per il protagonista che dovrà fare di nuovo i conti con il passato. Farà infatti scoperte molto dolorose e dovrà sopperire ad alcune mancanze. Ci saranno poi altri ricordi che gli ritorneranno in mente come dei flash.

Oltre alle storie che accadranno intorno a Fanti e ai pazienti di ogni singola puntata, ci saranno altri intrecci che coinvolgeranno gli altri protagonisti.

Dopo gli abbandoni nella seconda stagione di Gianmarco Saurino e Silvia Mazzieri, a salutare il pubblico sarà anche Simona Tabasco (Elisa) e probabilmente anche Alberto Malanchino (Gabriel).

Sono previsti però dei nuovi ingressi: Giacomo Giorgio, Elisa Wong e Laura Cravedi, degli specializzandi.