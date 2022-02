Luca Argentero, ironia social sul suo grave lutto: lui sbotta, la replica

Luca Argentero non ci sta. L’attore di Doc – Nelle Tue Mani non ha assolutamente gradito una battuta scritta in un tweet da parte di uno degli account che ironizzano sul Festival di Sanremo. L’attore 43enne avrebbe dovuto essere presente sul palco dell’Ariston, ma così non è stato. Il motivo? Un grave lutto che ha colpito la sua famiglia. Ecco cosa ha evidentemente offeso il torinese e come ha reagito.

Luca Argentero al momento si sta godendo il successo della seconda stagione della fiction Rai che lo vede protagonista, Doc – Nelle Tue Mani, in virtù del quale è stato invitato da Amadeus come ospite a Sanremo 2022. Il 43enne avrebbe dovuto essere presente durante la serata di ieri 2 febbraio 2022. Proprio ieri mattina, però, l’annuncio: Argentero ha cancellato all’ultimo momento la sua apparizione a Sanremo in quanto è morto suo suocero, il padre della moglie Cristina Marino. L’ex gieffino ha quindi deciso di non lasciare sola la sua compagna di vita in un momento tanto doloroso.

Ieri l’account Twitter @LiveSpinoza, celebre per l’ironia e il sarcasmo usato per commentare eventi come il Festival, ci è andato giù pesante: “Luca Argentero non è a Sanremo per un lutto in famiglia. La stessa scusa che usavamo noi quando c’era il compito in classe”. Questa battuta da humour nero ha evidentemente infastidito moltissimo il diretto interessato, che ha subito risposto per le rime. “Ma va*****o”, ha tuonato Argentero stamattina, scrivendo probabilmente di getto. Quest’ultimo ha ovviamente percepito le parole scherzose su qualcosa di tanto serio e tanto triste come irrispettose. Non sono mancati commenti di altri account e di fan dell’attore, che gli hanno subito espresso vicinanza condannando il gesto di @LiveSpinoza. Resta da vedere se l’attore, tornando in sé, risponderà in maniera più articolata alla triste battuta o lascerà perdere.

Ma vaffanculo — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) February 3, 2022

Molti degli ospiti della 72esima edizione del Festival di Sanremo sono protagonisti di fiction Rai molto popolari. Nel corso della prima serata è stato il turno di Nino Frassica e Raoul Bova, impegnati nella promozione della nuova stagione di Don Matteo, e di Claudio Gioè, protagonista di Màkari. La seconda serata ha invece visto sul palco dell’Ariston Margherita Mazzucco e Gaia Girace, protagoniste de L’Amica Geniale.