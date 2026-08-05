Luca Argentero, il pancino di Cristina Marino non lascia spazio a dubbi: “Ma rispettare la loro riservatezza”

Novità in vista per Luca Argentero e Cristina Marino: questo almeno è ciò che scrive il settimanale Chi nel pubblicare alcune paparazzate dei due attori, che sono stati sorpresi in spiaggia a Formentera. Immagini che mostrano Cristina in forma splendida e con un dettaglio impossibile da non notare: un ventre piuttosto pronunciato. E non sembrerebbe affatto un piccolo gonfiore tipico delle donne. Il forte sospetto è che Marino sia incinta. Se così fosse vorrebbe dire che lei e il marito si starebbero apprestando a diventare genitori per la terza volta, dopo aver accolto il 20 maggio 2020 la loro prima figlia, Nina Speranza, e il 17 febbraio 2023 il secondo figlio, Noè Roberto.

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Luca Argentero e Cristina Marino genitori tris?

Il magazine Chi parla velatamente di “una novità in arrivo”. “Ma è presto per dirlo, e rispettiamo i loro tempi e la loro riservatezza”, aggiunge il settimanale. Come già accennato, le foto pubblicate lasciano davvero pochi dubbi. Difficile non pensare che Argentero e Marino possano presto allargare la famiglia.

La decisione di Argentero di lasciare Doc – Nelle tue mani

L’attore, nei giorni scorsi, è stato molto chiacchierato anche per una sua decisione professionale. La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, in un’intervista concessa al quotidiano torinese La Stampa, ha dichiarato che l’attore ha deciso di abbandonare il ruolo di Andrea Fanti, il personaggio principale di Doc – Nelle tue mani.

A ottobre la serie tv, che ha avuto in questi anni uno strepitoso riscontro sul fronte degli ascolti tv, sbarcherà sull’ammiraglia della tv di Stato con la quarta stagione. Sarà l’ultima con protagonista Argentero. Qualora dovesse essere realizzata una quinta stagione (e la Rai è intenzionata a produrla), si dovrà fare a meno dell’attore torinese, salvo un suo ripensamento. Fanti, però, non sparirà di colpo dalla trama. Si sta pensando a un graduale passaggio di consegne.

Per ora il diretto interessato non ha commentato la notizia. Sembrerebbe che alla base della decisione di defilarsi dal progetto ci sia la volontà di dedicarsi ad altri progetti professionali. Forse, dopo le paparazzate pubblicate da Chi, ci potrebbe anche essere il desiderio di trascorrere più tempo con la famiglia.