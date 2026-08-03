Doc-Nelle tue mani, svolta: Luca Argentero se ne va, i motivi della decisione e il futuro della fiction

Luca Argentero ha deciso di lasciare il ruolo di Andrea Fanti nella fortunata serie tv Doc – Nelle tue mani. Lo ha annunciato Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. La serie tv di Rai 1, a partire dal primo ottobre, tornerà in onda con la quarta stagione, che vedrà di nuovo protagonista l’attore torinese. Ci sarà anche la partecipazione straordinaria di sua moglie Cristina Marino. Argentero, però, al termine di queste puntate, abbandonerà definitivamente il progetto. In altre parole, se verrà messa in cantiere una quinta stagione di Doc – Nelle tue mani, non prenderà parte alle riprese.

Doc – Nelle tue mani, Luca Argentero lascia la fiction: l’annuncio della dirigente Rai

Già tempo fa erano emerse indiscrezioni che sostenevano che Argentero fosse sul punto di decidere di defilarsi dalla serie tv, perché desideroso di immergersi in nuovi progetti professionali. Questa voce è ora stata rilanciata da Vanity Fair, che ha confermato che il 48enne ha intenzione di dedicarsi ad altri lavori. Ancor più esplicita sulla scelta che Argentero avrebbe già preso è stata Maria Pia Ammirati che, in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, ha detto senza troppo girarci attorno che l’attore ha detto addio alla fiction.

“Argentero lascerà Doc”, ha dichiarato la dirigente Rai. Resta ora da capire se la serie tv avrà una quinta stagione, nonostante l’abbandono dell’interprete piemontese. Secondo quanto filtrato in tempi non sospetti, la tv di Stato sarebbe orientata a dare un futuro al prodotto, per sfruttare la grande popolarità acquisita in questi anni dalla fiction. In sostanza, ci sarebbe la volontà di produrre almeno la quinta stagione. Si è parlato dell’idea di dare un risvolto più crime alle eventuali nuove puntate.

Doc – Nelle tue mani 5 si farà?

Sempre ammesso e non concesso che la quinta stagione venga realizzata, c’è grande attesa per capire chi sarà a sostituire Luca Argentero. Non si esclude nemmeno che possano essere esplorati altri filoni narrativi incentrati su altri protagonisti altri personaggi della trama. Per il momento non c’è nulla di definitivo. Si ragionerà sul da farsi in vista del 2027.