Poche ore fa sul profilo di Luca Argentero è comparso un post che in molti stavano aspettando. La fotografia pubblicata lo ritrae mentre indossa un camice bianco del Policlinico Ambrosiano ed è subito chiaro il riferimento: l’attore è tornato sul set di Doc – nelle tue mani per registrare la terza stagione della fortunata serie di Rai 1 e ha voluto farlo sapere così ai suoi followers. “Si riparte!” ha scritto Argentero sotto al post. Numerosi i commenti dei fan della serie che non vedevano l’ora di sapere quando sarebbero iniziate le riprese della nuova stagione.

Tra i tanti commenti spicca quello della moglie Cristina Marino che ha riscaldato gli animi lanciando una battuta provocante al marito: “Fa anche visite a domicilio?”. Commento che non è passato inosservato e che ha ricevuto immediata replica da Argentero che ha risposto così: “Dove le fa male signorina?”. Domanda alla quale hanno risposto anche alcune delle sue fan scrivendo: “A me ovunque”, “Ci fai sapere anche a noi? Così ci prenotiamo, credo che siamo in migliaia”, e ancora: “C’è mezza Italia che vorrebbe farsi visitare da te Doc”.

Insomma sembra che la passione tra Argentero e la moglie non manchi e pare anche che l’attore non si sia fatto per niente intimidire da ciò che era accaduto giusto qualche settimana fa, quando la suocera aveva rivelato di non aver reagito positivamente di fronte ai contenuti del suo ultimo libro che, a detta della donna, ha rivelato tanti (forse troppi) particolari della vita intima e privata di Argentero prima di incontrare l’attuale moglie.

Quando andrà in onda Doc 3, trama e cast

Pare che la terza stagione di Doc – nelle tue mani andrà in onda nei primi mesi del 2024. È ancora presto per parlare di una data sicura ma, stando a quanto affermato da Argentero, le riprese inizieranno ufficialmente il 15 maggio 2023. L’attore, ospite nella puntata di VivaRai2 da Fiorello questa mattina, ha anche accennato a qualche dettaglio sulla trama della fiction.

Stando alle parole di Argentero anche nella terza stagione i protagonisti dovranno affrontare temi importanti e casi medici tratti da episodi realmente accaduti all’interno del Policlinico Ambrosiano. Non mancheranno poi le storie d’amore e il tema della memoria che, sin dall’inizio del viaggio di Doc, ha fatto da filo conduttore. La responsabilità medica, il rapporto tra i medici e pazienti, il ruolo della famiglia e degli amici, sono tutti temi che non mancheranno anche in questa stagione della fiction. Inoltre è stata confermata la collaborazione del Dr. Pierdante Piccioni, il dirigente medico dell’ospedale di Lodi ed ex primario dei Pronto Soccorso di Lodi e Codogno che a causa di un incidente stradale ha perso i ricordi degli ultimi 12 anni della sua vita.

Per quanto riguarda il cast, nonostante le riprese non siano ancora ufficialmente iniziate, si sa già che alcuni attori delle precedenti stagioni sono stati riconfermati. Si tratta di Matilde Gioli (Giulia), Pierpaolo Spollon (Riccardo), Sara Lazzaro (Agnese), Giovanni Scifoni (Enrico), Alberto Boubakar Malanchino (Gabriel), Marco Rossetti (Damiano) ed Elisa Di Eusanio (Teresa). In attesa di riconferma anche Simona Tabasco (Elisa) e Beatrice Grannò (Carolina).

Com’è finita la seconda stagione di Doc – nelle tue mani

Come molti ricorderanno nella seconda stagione di Doc – nelle tue mani il Covid era stato il tema predominante, che aveva fatto da sfondo alla storia di Andrea Fanti e alle vicende che si erano susseguite nel corso delle puntate. Proprio il Covid era stato responsabile della scomparsa di uno dei medici dell’equipe del dottor Fanti, Lorenzo Lazzarini, della cui morte era stato accusato lo stesso Doc.

Non solo Lazzarini ma anche la giovane dottoressa Alba aveva lasciato la fiction, morendo a causa di una intossicazione epatica dovuta dal farmaco preso per guarire da un’infezione batterica. Fortunatamente, alla fine della seconda stagione, Doc era riuscito a farsi assolvere dall’accusa di omicidio ed era tornato a indossare il camice bianco pronto ad accogliere i nuovi specializzandi che saranno protagonisti della prossima stagione della fiction.