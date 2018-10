I bastardi di Pizzofalcone, Alex e Rosaria arriva la svolta: parla Simona Tabasco

I bastardi di Pizzofalcone, Alex e Rosaria vivranno un’importante evoluzione: ecco quando

Alex Di Nardo e Rosaria Martone ne I bastardi di Pizzofalcone saranno protagoniste di una vera evoluzione! Ad anticipare questo importante dettaglio è l’attrice Simona Tabasco, interprete di Alex, in un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. La poliziotta tosta in cerca della sua indipendenza, in questa seconda stagione, continuerà la sua storia d’amore con il medico legale. Ma ben presto dovrà prendere una decisione importante sul futuro di questa relazione. In particolare, nel corso dell’intervista le viene chiesto se le due donne andranno a vivere insieme. Proprio attraverso questa domanda, Simona rivela che ci sarà una vera evoluzione dalla quarta puntata di questa seconda stagione della fiction. Scendendo più nel dettaglio, l’attrice anticipa che Alex vorrà godersi la libertà che è riuscita a guadagnarsi nel tempo, mettendo alla prova la sua storia d’amore con Rosaria. Dunque, i telespettatori dovranno attendere la quarta puntata per assistere alla svolta di questa interessante coppia.

I bastardi di Pizzofalcone, Simona Tabasco ha dato coraggio a tantissime donne

Nel corso di questa seconda stagione, i telespettatori continueranno a vedere Alex e Rosaria come una coppia. Ma arriverà presto un’evoluzione in questa storia d’amore. Non sappiamo bene ancora cosa accadrà tra le due donne, ma sicuramente qualcosa di importante. Nel frattempo, l’attrice nel corso dell’intervista rivela di essere stata contattata da diverse ragazze che si sono riviste in Alex. Ora molte di loro hanno trovato “il coraggio di affrontare le proprie paure e i propri genitori”, proprio grazie alla fiction Rai di successo. Inizialmente il fatto che la rete avesse portato in prima serata la relazione tra due donne, Alex e Rosaria, ha portato diverse polemiche. Eppure sembra proprio che questi due personaggi siano riusciti a dare coraggio a tantissime persone.

I bastardi di Pizzofalcone, Alex e Rosaria anticipazioni: la storia d’amore continua

Non c’è un amore giusto e uno sbagliato, questo è il messaggio che la fiction manda ai telespettatori attraverso la storia d’amore tra Alex e Rosaria. Nel corso della prima stagione, le due donne si erano separate. Ma ora sono pronte a vivere il loro amore, recuperando l’equilibrio desiderato.