Luca Argentero: il generoso gesto verso una fan commuove il web

Tra pochi mesi, Luca Argentero ripartirà con il tour del suo spettacolo teatrale “È questa la vita che sognavo da bambino?”, scritto da Gianni Corsi ed Edoardo Leo, che ne è anche il regista. Lo show andrà in scena al Teatro Colosseo di Torino il 12 e 13 febbraio e al Teatro dal Verme di Milano il 17 e 18 febbraio. Per promuovere le date, l’attore ha pubblicato su Twitter la locandina dello spettacolo, con le informazioni per poter acquistare i rispettivi biglietti. Il tweet ha ovviamente ricevuto moltissimi commenti, uno dei quali da una seguace di Argentero, che si lamentava di non poter andare a teatro a causa dei costi eccessivi.

“Qua continuano ad uscire spettacoli teatrali a cui vorrei andare, ma non ho i soldi maledetti”, ha scritto l’utente in questione. Al che, la reazione di Luca Argentero ha lasciato tutti di stucco. Il protagonista di ‘Doc’ si è infatti offerto di regalare lui stesso i biglietti alla ragazza, addirittura proponendole di ospitarla a Milano o Torino. “Allora ti invito io! Quale data ti interessa? Molte date devono ancora uscire, ma se vuoi venire a Torino o a Milano sarò felice di ospitarti”, ha scritto.

“Oddio Luca. Ti ringrazio, mi farebbe molto piacere venire a Milano”, ha poi risposto la ragazza. “Ottimo! Scrivimi in DM e ci mettiamo d’accordo!”, ha ribattuto Argentero, chiedendole di scriversi in privato per poter organizzarsi. Il gesto di Luca Argentero ha commosso tantissimi utenti, che hanno lodato le generosità dell’attore, riempendolo di likes e commenti. Se da una parte, però, molti hanno apprezzato quanto fatto dall’attore, altri si sono mostrati scettici. In tanti hanno fatto notare che, in questo modo, si potrebbe creare un ‘effetto boomerang‘ e diverse persone potrebbero pretendere lo stesso aiuto riservato alla ragazza in questione.

Ad ogni modo, il tweet di Luca Argentero è già diventato virale sui diversi social. Aldilà delle perplessità, in un mondo social fatto di ostentazione del lusso e delle ricchezze, la maggior parte degli utenti non hanno potuto fare a meno di apprezzare le generosa offerta dell’attore.

Allora ti invito io! Quale data ti interessa? Molte date devono ancora uscire, ma se vuoi venire a Torino o a Milano sarò felice di ospitarti… https://t.co/UARGXkgEiz — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) October 26, 2023

Luca Argentero in “È questa la vita che sognavo da bambino?”

In “È questa la vita che sognavo da bambino?”, Luca Argentero racconta le storie e le rimarcabili vite di tre grandi personaggi che hanno avuto un impatto profondo nella società. Stiamo parlando di tre sportivi italiani: Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Nel corso dello spettacolo, l’attore torinese narrerà le loro vite sia dal punto di vista umano che sociale, con una particolare attenzione all’epoca in cui hanno vissuto.