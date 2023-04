La terza attesissima stagione di Doc – nelle tue mani, una delle fiction Rai più amate degli ultimi anni, uscirà ufficialmente a gennaio del 2024: a confermarlo nelle scorse ore in un’intervista esclusiva concessa a La Stampa è stato lo stesso Luca Argentero, il protagonista del serial (nei panni del medico Andrea Fanti).

La chiacchiera con la giornalista Daniela Lanni, in realtà, è stata per Luca Argentero anche e soprattutto l’occasione di parlare del suo primo vero romanzo, intitolato Disdici tutti gli impegni, incentrato sulle avventure sentimentali (e non) di un imprenditore quarantenne tombeur de femmes (Fabio Resti). Al di là dell’interesse per il libro, in realtà, i fan di Luca Argentero pendono da mesi dalle labbra dell’ex gieffino (e oggi affermato attore) alla ricerca di indizi e dettagli di sorta sulla nuova stagione del suo Doc. Ebbene quest’oggi, per l’appunto, la news che tutti attendevano è finalmente arrivata: le avvincenti vicende del dottor Fanti torneranno dunque a far compagnia ai telespettatori Rai con l’anno nuovo, mentre per quanto riguarda le riprese della serie Argentero e tutto il cast torneranno sul set a partire dal mese di maggio, quindi davvero fra pochissimi giorni.

Doc – nelle tue mani avrà anche un remake all’estero: ecco tutte le novità

In attesa di scoprire quello che la terza stagione di Doc – Nelle tue mani avrà in serbo per loro, ai fan della fiction è giunta un’altra bella notizia. Alla luce del grande successo di pubblico nel nostro paese, anche all’estero ci si è attivati per dare vita ad un adattamento straniero del serial. A riportare la news in anteprima è stato il noto (e affidabile) magazine Deadline, che ha confermato la Fox come rete che si è attivamente messa al lavoro su questo progetto.

A quanto pare, stanno attualmente lavorando sull’adattamento straniero di Doc – Nelle tue mani Barbie Kligman e il produttore esecutivo Hank Steinberg. In un primo momento si era parlato del premio Oscar Matthew McConaughey come potenziale interprete per la controparte statunitense del Dottor Fanti. Tuttavia, sembra che l’idea sia già stata scartata e che la produzione stia puntando su una possibile protagonista femminile.